中科台積電擴廠 周邊壅塞恐成地方噩夢

中科管理局統計，全球AI浪潮帶動園區成長動能，今年就業已逾6萬人，園區營業額預估今年有望再站上兆元關卡。但隨著台積電中科台中園區二期新廠動工，可望再創造逾8000名相關人力，但周邊交通壅塞雪上加霜，成為在地噩夢，中科研擬開設從捷運站點接駁的「企業專車」。

中科管理局統計，截至今年10月底，中科就業人數6萬859人，較去年同期成長12.54%；貿易總額累計達1兆1355.52億元，年增 15.21%。此外，園區營業額繼去年站穩兆元後，今年至8月底已達7058.42億元，較去年同期成長5.55%。

中科管理局指出，台積電新廠擴建二期總面積約89.75公頃，已經動工。未來整體開發完成後，預估可創造約5000億元年產值，成為全球先進製程重鎮。

中科管理局觀察，台中園區上下班車流，主要是台中園區內員工多以機、汽車代步，車流量大，園區內的道路夠寬，但周邊多條聯外道，如中科路等，出了園區變窄，出現交通瓶頸，加上有的聯外道路口紅燈秒數太長，造成回堵，將加強與市府聯繫，協調解決；過去曾開辦過數條接駁車專車，但因運量不大收掉，將研擬開設從捷運站點接駁的「企業專車」。

民進黨議員陳淑華說，中科道路寬，上下班大量車流都塞在周邊聯外道，包括台灣大道、東大路、西屯路、福科路等，成為在地噩夢，尤其未來捷運藍線一旦動工，交通恐陷黑暗期。

陳淑華認為，包括漢翔路（環中路口到東大路口）、福林路（西屯路口到中科路口）闢建，以及福順路開通，可以說是中科周邊「任督二脈」，市府在道路建設跟不上實際需要，有迫切開通、闢建的必要。

國民黨議員黃馨慧說，東大路周邊有醫院、學校與社宅等人流密集地，加上福順路（福瑞街至東大路段）尚未打通，以致福瑞街及福科路961巷欲通往東大路需繞道前往，造成當地交通壅塞，上、下班尖峰時段，車流更大，經地方反映，爭取盡速打通福順路，以及漢翔路早日動工。

建設局長陳大田回應，福順路位在中榮後方，未來第三期擴建後是一條重要聯外道路，三年前即要規畫施作，因地方有其他聲音延宕。經過市府與議員耐心溝通，終於在今年編列預算，預計明年啟動工程，符合鄉親期待。