中市勞動人權短片競賽結果揭曉 13組作品得獎

台中市政府舉辦的「勞動人權短片徵選競賽」得獎名單今天揭曉，今年共有13組作品脫穎而出。勞工局表示，盼透過徵選活動，讓更多民眾關注勞動人權、性別平等等議題。

為提升社會大眾對勞動人權的重視，營造友善無歧視的職場環境，台中市政府勞工局連續第8年舉辦「勞動人權短片徵選競賽」，並於今天在市府舉辦頒獎典禮，由勞工局長林淑媛代表頒獎給得獎者。

勞工局說明，今年共評選出13組優秀作品，分別依「短片切題性」、「完整性」與「創意度」等項目進行評比，經專家學者多次討論後，分別選出學生組及社會組得獎者。

其中學生組首獎「仙女下凡打工記：勞動人權不打折」，以活潑逗趣的方式詮釋暑期打工族常遇見的職場困境。影片以生動的角色設定與生活化情境，讓艱深的勞動知識變得親近易懂，也成功傳遞「勞動人權不是恩賜，而是每名勞工應有的保障」的核心理念。

社會組首獎「別想讓我主動離職」則聚焦於企業常見的脫法行為，例如以話術引誘員工主動辭職，以規避資遣費與開立非自願離職證明的法定義務。勞工局指出，作品透過誇張劇情呈現勞工面臨「被離職」壓力時，如何運用法律知識保障自身權益。

林淑媛表示，市府致力打造安全、尊重與友善的職場氛圍，因此持續推動短片徵選活動，並邀請國內具影視、法律背景的專業評審擔任評選委員。今年2組首獎作品題材與形式各具特色、深具啟發性。

勞工局指出，希望藉由民眾富創意的拍攝手法與詼諧敘事，使大眾了解勞工法令並非枯燥難懂，也能以幽默方式呈現。今年活動獎項包含首獎、銀獎、銅獎及佳作，總獎金高達新台幣30萬元。