快訊

淡水大停水原因曝！專家：圖資落差是常態 不能只看圖施工

春水堂公益店茶壺水含清潔劑3人就醫 中市勒令停業最高罰千萬

立委爭取大里成功國中三合一啟用 工程總經費3.1億元

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
台中大里成功國中三合一啟用。何欣純國會辦公室／提供
台中大里成功國中三合一啟用。何欣純國會辦公室／提供

台中市大里區成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場1日舉行啟用典禮，立委何欣純提及，多年來她協助爭取中央補助，因為她是成功國中畢業的，非常了解母校缺乏室內集會場域。

何欣純表示，成功國中創校40年來遲遲沒有活動中心，畢業典禮、大型活動只能在操場或搭棚舉行，受天候影響極大，孩子的畢業典禮不是冒雨淋成落湯雞、就是搭棚克難辦理，對全校師生、家長都相當不便。地下停車不足更成為鄰近社區與學校的長期問題。

為改善校園設施設備，何欣純說，2019年起她多次邀集教育部、公路總局、市府教育局、交通局等單位到學校會勘，爭取將活動中心與地下停車場納入中央補助計畫，本次工程總經費3.1億元，其中中央補助7,660萬元、市府自籌2億4,027萬元。

何欣純表示，這次終於讓多年期待的校園空間改善真正落成啟用，完成校舍、活動中心與地下停車場等三合一多功能空間全新升級。成功國中是她的母校，爭取經費的任務成功達標，她欣喜當初會勘建議能實現，活動中心興建一併闢設地下停車場，解決學生活動及社區民眾停車不便問題。

她指出，成功國中啟用的活動中心一樓設有室內綜合球場，將大幅改善學生體育課及大型活動的品質，同時有12間可以當桌球、跆拳、舉重、音樂、美術的專科教室，將大幅提升學校教學能量。而地下一層的停車場90格汽車位的停車空間，能有效紓解校園及周邊長期的停車壓力。

活動 停車場 校園

延伸閱讀

鼓勵女子棒球 辜仲諒：盼政府企業民間攜手 讓台灣棒球越來越強

台中市長民調遭藍江啟臣輾壓？ 綠委何欣純：「怪怪的」疑被操作

盧秀燕挺過豬瘟醫師揭她下一步 斷言綠營在台中慘了恐不只輸掉2026

楊瓊瓔才參選台中市長就傳江啟臣民調領先 何欣純指怪怪的

相關新聞

影／南投村里民大會補助10年不變 縣府擬提高至15萬

隨人口型態改變，通訊發達，近年民眾參與村里民大會意願低落，南投全縣263個村里，今年僅20村里召開，只有5村里達補助門檻...

廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離

台中文山焚化爐因廚餘含水量過高，日前一度停擺。台中市環保局緊急租借脫水設備，昨天安裝第1部開始試車，第2部3天後到位；未...

南投市推新福利！市民意外身故可領10萬元 明年上路

南投市民代表會通過多項社福政策，市長張嘉哲表示，明年確定加碼重陽敬老金，65至89歲長輩從1500元提高到2千元，90至...

新社花海暨台中國際花毯節 23天展期近400萬人次參觀創紀錄

「2025新社花海暨台中國際花毯節」活動今年整合中台灣八縣市農業行銷展售會，11月8日開幕，昨天落幕，23天展期共近40...

台中大坑10號登山步道加速復建 市府籲配合封閉管制確保安全

台中市知名大坑風景區今年7月28日受西南氣流豪雨重創，多條登山步道嚴重受損，其中大坑10號登山步道災情最為明顯。市府已全...

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

立法院三讀通過「地方制度法」修正案，南投縣明年起得配置副縣長2人、副秘書長1人，南投縣長許淑華今感謝立法院通過該修正案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。