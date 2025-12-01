立委爭取大里成功國中三合一啟用 工程總經費3.1億元

台中市大里區成功國中老舊校舍整建及活動中心暨公有地下停車場1日舉行啟用典禮，立委何欣純提及，多年來她協助爭取中央補助，因為她是成功國中畢業的，非常了解母校缺乏室內集會場域。

何欣純表示，成功國中創校40年來遲遲沒有活動中心，畢業典禮、大型活動只能在操場或搭棚舉行，受天候影響極大，孩子的畢業典禮不是冒雨淋成落湯雞、就是搭棚克難辦理，對全校師生、家長都相當不便。地下停車不足更成為鄰近社區與學校的長期問題。

為改善校園設施設備，何欣純說，2019年起她多次邀集教育部、公路總局、市府教育局、交通局等單位到學校會勘，爭取將活動中心與地下停車場納入中央補助計畫，本次工程總經費3.1億元，其中中央補助7,660萬元、市府自籌2億4,027萬元。

何欣純表示，這次終於讓多年期待的校園空間改善真正落成啟用，完成校舍、活動中心與地下停車場等三合一多功能空間全新升級。成功國中是她的母校，爭取經費的任務成功達標，她欣喜當初會勘建議能實現，活動中心興建一併闢設地下停車場，解決學生活動及社區民眾停車不便問題。

她指出，成功國中啟用的活動中心一樓設有室內綜合球場，將大幅改善學生體育課及大型活動的品質，同時有12間可以當桌球、跆拳、舉重、音樂、美術的專科教室，將大幅提升學校教學能量。而地下一層的停車場90格汽車位的停車空間，能有效紓解校園及周邊長期的停車壓力。