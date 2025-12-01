影／南投村里民大會補助10年不變 縣府擬提高至15萬

隨人口型態改變，通訊發達，近年民眾參與村里民大會意願低落，南投全縣263個村里，今年僅20村里召開，只有5村里達補助門檻，縣府今提案討論修正補助辦法，擬將補助金額提高至15萬元，並放寬補助標準，以吸引更多民眾參與。

民政處今於縣務會議提案指出，「南投縣各鄉鎮市村里民大會建議執行經費補助辦法」已逾10年未調整，且隨高齡少子化加劇，人口結構改變，通訊發達，不少村里長反映現行規定過於嚴格，居民參與村里民大會意願低落，出席狀況不佳。

以今年度的全縣村里民大會召開狀況為例，全縣13鄉鎮市共263個村里，但僅有20個村里辦理，召開率不到一成，有辦理的出席率又僅落在一至二成，因此只有5個村里有達到補助門檻，顯示既有補助辦法已不符合現今社會實務狀況。

民政處建議調整村里民大會出席率補助標準，將現行300戶以下出席率應逾4成、301至600戶以下應逾3成、601至900戶以下應逾2成、900戶以上應逾1成，放寬改採「出席戶數應逾2成」或「出席人口數應逾1成」擇一計算方式。

此外，現行辦法規定村里民大會補助經費最高上限12萬元，且僅能使用在公用設備購置、小型工程或公共工程配合款等；為鼓勵地方申請召開村里民大會，規畫將補助提高至15萬元，並擴充補助適用範圍，將納入村里辦理研習活動。

南投縣長許淑華表示，目前村里小型工程經費多已由縣府與各鄉鎮市公所承擔，確實應修正符合實際需要，讓村里長有更大空間運用，縣府將持續蒐集地方意見，滾動檢討盡快完成修正，以吸引更多民眾參與地方事務，提升參與率與實質效益。