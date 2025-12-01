廚餘太濕難燒 台中緊急租借脫水設備試車助乾濕分離
台中文山焚化爐因廚餘含水量過高，日前一度停擺。台中市環保局緊急租借脫水設備，昨天安裝第1部開始試車，第2部3天後到位；未來廚餘乾濕分離，固體用作燃料、液體沼氣發電。
台中市爆發全台首例非洲豬瘟，全國禁止廚餘養豬，不養豬後台中市廚餘去化採焚燒方式。日前台中市文山焚化爐因超量收廚餘、廚餘含水量過高，導致焚化爐一度停擺，環保局緊急向民間企業租借脫水設備，可望降低廚餘5成以上含水量。
台中市環保局長吳盛忠今天出席台中市議會警消環會委員會前接受媒體聯訪，他證實文山焚化爐昨天已經安裝第1部脫水設備，目前正在試運轉，第2部將在3天後到；未來，2部機器每天可脫水8至10公噸廚餘。
吳盛忠提到，廚餘經過脫水設備，固態與液體分離，固體可當燃料或高效能堆肥，液體則用作沼氣發電或肥料。
對此，民進黨議員江肇國表示，廚餘脫水並非新技術，大里與大肚垃圾場早有設置，因是固定式無法搭配焚化爐使用；台中市廚餘採焚燒方式，現況除造成焚化爐爐體負擔，其次排擠垃圾焚化量，造成場外垃圾車大排長龍。他說，會支持廚餘脫水，但處理工序與人員操作，有待觀察。
