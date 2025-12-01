中市補助豬肉攤非洲豬瘟防疫損失 12月10日截止申請

為補助豬肉攤因非洲豬瘟疫情禁運禁宰期間營業損失，台中市政府配合中央擴大補助，第2波補助申請受理期限到12月10日止，提醒非列冊但有營業事實的攤商儘速備妥資料提出申請。

台中市養豬場爆發非洲豬瘟疫情，農業部於10月22日公告實施「禁運禁宰」措施15天，全國豬隻運輸及屠宰作業暫停，生鮮豬肉供應中斷，造成傳統市場豬肉攤營業損失。

台中市政府配合行政院實施的每攤補助新台幣3萬元，再擴大加碼補助每攤1.5萬元，台中市經濟發展局今天公布，第2波補助申請已於11月10日開始受理，期限至12月10日止，到11月27日止，第2波已受理235件。

經發局說明，第1波補助申請對象是針對市府造冊列管的公民有市場豬肉攤，受理經濟部3萬元的補助，待資料彙整後統一送經濟部審查；市府另加碼補助的1.5萬元已先行發放。

第2波申請為擴大申請對象，主要為未造冊列管但有營業事實的豬肉攤，都可提出申請中央的3萬元補助，目前市府正在受理這部分的申請，至於市府加碼的1.5萬元補助，會於申請期限截止後，確認申請數量，再行籌編市府加碼的1.5萬元補助，申請人最終如獲中央核准補助，市府就會針對該申請人加碼1.5萬元。

因申請期限將屆，經發局提醒，尚未申請者請把握最後受理機會，申請文件以郵寄或親送方式送達台中市政府經濟發展局市場管理科，信封上請註明「經濟部豬肉攤商補助申請」。

為確保補助作業公平性，經發局指出，除書面審核外，經發局將視需要派員實地查核，請申請人務必據實申報並主動配合。如有隱匿不實、虛報或重複申請情形，除取消資格外，並將追回已撥付款項。