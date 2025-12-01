南投市推新福利！市民意外身故可領10萬元 明年上路

快訊

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投市民代表會定期會今閉幕，會中通過明年度加碼重陽敬老金，並實施發放市民意外身故慰問金每人10萬元。圖／南投市公所提供
南投市民代表會通過多項社福政策，市長張嘉哲表示，明年確定加碼重陽敬老金，65至89歲長輩從1500元提高到2千元，90至99歲增加至3千元，並發放市民意外身故慰問金每人10萬元；後年將強化育兒政策，減輕年輕家庭經濟負擔。

南投市長張嘉哲表示，公所繼去年推出每人5000元喪葬慰問金，今年再向市代會提案多項社福政策，代表會定期會今閉幕，會中通過加碼重陽敬老金，更強化市民突發事故後的家庭支援系統，明年元旦起上路，後年強化家庭育兒社福政策。

為照顧長輩福利，南投市明年度重陽敬老金，65至89歲將從原本的1500元提高到2000元，90至99歲長者則從2000元調整為3000元；滿百歲以上長者同樣維持1萬元，並致贈禮品乙份，盼讓長輩在重陽佳節感受到更多尊重與祝福。

他進一步表示，為強化市民突發事故後的家庭支援系統，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力，讓市民在最艱難的時刻能感受到政府的支持，公所今年為此擬定「市民意外身故慰問金發放自治條例」，也獲代表會支持，於本會期通過。

明年起只要設籍南投市並連續滿6個月以上的市民，若因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），家屬將可領取10萬元市民意外身故慰問金。

張嘉哲說，在年輕家庭最關心的育兒方面，預計2027年起針對中低收入戶和低收入戶有1至5歲孩童每月發放3000元育兒津貼；另對第三胎及相關幼童育兒津貼，視未來公共造產收入再評估，盼逐步擴大補助範圍，讓更多市民家庭受惠。

南投市強化市民突發事故後的家庭支援系統，明年起針對意外身故的市民每人發放10萬元意外身故慰問金。本報資料照
育兒津貼 南投 社福

