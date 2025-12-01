南投市加碼敬老禮金 10萬意外身故慰問金將上路

南投市明年起調整多項重大社福政策，除重陽敬老金至少調升500元，公所將對意外身故者的家屬發放10萬元慰問金；民國116年起，經濟弱勢戶有兒童者，每月發放3000元育兒津貼。

南投縣南投市民代表會第12屆第6次定期大會今天落幕，此次會中通過多項社福政策。其中南投市繼去年推出新台幣5000元喪葬慰問金後，10萬元意外身故慰問金將於115年起正式上路，期盼強化市民突發事故後的家庭支援系統。

南投市公所表示，設籍南投市並連續滿6個月以上市民，如因意外事故不幸身亡（排除自傷、自殺、酒駕、毒品、故意犯罪及重大過失情形），將發放10萬元慰問金給家屬，以減輕面對突如其來變故時的經濟壓力，提供緊急支持。

在育兒部分，南投市預計116年起，針對中低收入戶及低收入戶有1至5歲孩子，將每月發放3000元育兒津貼。

南投市長張嘉哲說，未來若公共造產收入穩定提升，將逐步擴大補助範圍，讓更多年輕家庭受惠，會以永續財政為前提，循序推動相關政策。

公所表示，115年起南投市65至89歲長輩的重陽敬老金，將從原本1500元提升為2000元；90至99歲長者從2000元調整為3000元；百歲以上長者可獲得1萬元及禮品。此外，供餐加值計畫每餐加碼25元將持續辦理。

公所提到，為感謝默默付出的環保志工，只要參與清掃服務，每次可獲得50元餐券。