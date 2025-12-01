快訊

桃機三航廈北登機廊今試營運 首批968名旅客幸運開箱

YOASOBI宣布新亞洲巡演「台北站入列」 台北大巨蛋維基洩日期

台灣鯛魚排被驗出殺菌藥 同批魚貨生產1萬5千多包全數出貨給全聯

台中大坑10號登山步道加速復建 市府籲配合封閉管制確保安全

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中大坑10號登山步道目前全力加速復建，市府籲民眾配合封閉管制確保安全。圖／台中市觀旅局提供
台中大坑10號登山步道目前全力加速復建，市府籲民眾配合封閉管制確保安全。圖／台中市觀旅局提供

台中市知名大坑風景區今年7月28日受西南氣流豪雨重創，多條登山步道嚴重受損，其中大坑10號登山步道災情最為明顯。市府已全面啟動復建作業，加速趕工推進各項程序，觀旅局表示，這次颱風造成多項公共設施受損，災後重建經費龐大，積極向中央提出補助申請，盼能將災害造成的損壞一次修復。

台中市觀旅局長陳美秀表示，大坑10號登山步道本次受損嚴重，包含 0K+400（崩坍約0.1公頃）、0K+750（崩坍約0.3公頃）、1K+030（崩坍約0.2公頃）等區域，木棧道、原木階梯及邊坡出現大範圍坍塌、掏空及沖刷情形，存在高度風險，受損範圍約佔全線一半，現階段潛在風險極高。此次10號登山步道復建工程已爭取交通部觀光署3667萬元補助，將以 「安全改善」、「耐候工法」為核心理念，辦理木棧道與格框階梯整建、邊坡防護及排水系統改善、受損橋梁補強、跨越設施修繕並更新步道指引與安全告示，提升步道耐久性與防災韌性。

台中市風景區管理所說明，部分民眾反映「大坑10號登山步道壞了一年都沒修好」，10號步道去年7月因颱風嚴重受損封閉整修，原預計今年6月底開放；但施工期間多次與廠商協調工班配置，已於今年清明連假提前開放。7月底再受颱風影響，邊坡大範圍崩坍，致使步道再度受損，不得不封閉重建，請民眾理解山區自然災害所帶來的施工限制與困難

風景區管理所表示，目前大坑步道群之2號、3號、4號、5號、6號、10號及中台科大觀音山步道仍因災後受損封閉，全部共獲中央核定補助 9538萬元辦理復建，呼籲民眾務必遵守封閉與管制措施，封閉區域仍存在落石、坍塌及地基掏空等危險，切勿進入，民眾可選擇已開放且安全的替代步道，如1號、3-1號、5-1號、7號、8號、9號 及9-1號等7條路線。

登山步道 台中市 颱風 災後 落石

延伸閱讀

北台灣飄雨竟跟天琴有關 鄭明典：很少有颱風在南海生成又旋轉那麼久

「洛鞍」颱風最快周四生成 可能路徑曝 賈新興：將有2波東北季風影響

中大研究：颱風有助抑制海洋熱浪 讓海洋生物得以喘息

台中捷運綠線延伸綜合規劃 中市府：預計明年第一季送中央審議

相關新聞

新社花海暨台中國際花毯節 23天展期近400萬人次參觀創紀錄

「2025新社花海暨台中國際花毯節」活動今年整合中台灣八縣市農業行銷展售會，11月8日開幕，昨天落幕，23天展期共近40...

台中大坑10號登山步道加速復建 市府籲配合封閉管制確保安全

台中市知名大坑風景區今年7月28日受西南氣流豪雨重創，多條登山步道嚴重受損，其中大坑10號登山步道災情最為明顯。市府已全...

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

立法院三讀通過「地方制度法」修正案，南投縣明年起得配置副縣長2人、副秘書長1人，南投縣長許淑華今感謝立法院通過該修正案，...

台中「花之道」計畫受好評 評估後續維護模式

台中市推動「花之道」計畫，營造自然景觀園道，已斥資6000多萬將9處園道轉型為花園式綠廊，但地方反映維護經費龐大須審慎評...

台中花博閉幕6年 園區遭質疑未活化

2018台中花博閉幕逾6年，前市府花百億興建三大園區，花舞館遭批部分空間雜草叢生、木棧板破損，外埔園區淪蚊子館。市府強調...

彰化社造博覽會登場 魅力社區小旅行開放報名

彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天下午在北斗鎮奠安宮停車場登場，集結42 個社區參與，並舉辦社區創意攤位競賽，縣府也...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。