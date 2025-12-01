新社花海暨台中國際花毯節 23天展期近400萬人次參觀創紀錄

「2025新社花海暨台中國際花毯節」活動今年整合中台灣八縣市農業行銷展售會，11月8日開幕，昨天落幕，23天展期共近400萬人次參觀，創下歷屆新高紀錄，帶進超過92億元觀光產值。

台中市觀旅局長陳美秀表示，今年新社花海花毯節以「動畫元素 × 花卉藝術 × 永續共創」為策展核心，將備受喜愛的飛天小女警經典元素與在地花卉巧妙融合。現場共有15個裝置及角色立牌，是歷年最多。主花毯高18米、直徑60米，最高處聳立魔人啾啾基地，每半小時自動展演泡泡、水霧與機械動態，成為遊客爭相拍照的焦點。

觀旅局表示，此次結合在地農特產與永續理念，展區內規劃農特產品展售市集、巨型蔬果打卡牆，並安排現場表演、DIY手作、農產試吃等活動，讓民眾在賞花的同時，體驗台灣農業旅遊新魅力，其中農特產品展售區銷售額突破7100萬元！

地方業者表示，花毯節帶動山城觀光全面升溫，餐飲、農事體驗及周邊景點遊客人潮滿滿，約有五成以上為外縣市旅客，活動精彩吸引來自香港、澳門、新加坡、馬來西亞、越南、菲律賓、印尼與泰國甚至中東、歐美等國際遊客專程造訪。

今年擴大整合「中台灣農業行銷展售會」，由中部8縣市共同展出，打造中台灣最大農產交流平台。農業局指出，這屆農特產品展售區與博覽會合計展出超過150個攤位，23天累積銷售額突破7100萬元，主打的新社香菇、高麗菜；新社、東勢及石岡之柑橘、葡萄、柿子及梨山蜜蘋果與菇類加工品等，皆深受遊客青睞。

觀旅局表示，此次花毯節共回收有效問卷逾2000分。依初步統計結果顯示，活動吸引約七成外縣市及外國籍遊客到訪，其中六成受訪者表示曾參與過歷屆花毯節，顯示活動具高度回流魅力。此外，九成六的民眾認為花毯節之辦理具有正面意義，支持政府持續推動此項特色活動。