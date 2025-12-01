快訊

影／南投明年多1位副縣長？許淑華曝下一步盼增「生力軍」

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
立法院三讀通過地制法修正案，南投縣副縣長得由現行固定1人增為2人，縣長許淑華坦言現有3長人力不足，但目前還在思考適當的人選。記者賴香珊／攝影
立法院三讀通過「地方制度法」修正案，南投縣明年起得配置副縣長2人、副秘書長1人，南投縣長許淑華今感謝立法院通過該修正案，坦言南投幅員遼闊，現有「三長」人力不足，明年有更大空間做人事調整，但目前還在思考適當的人選。

立法院上月21日三讀通過「地方制度法」修正案， 縣市政府置副縣市長2人、副秘書長1人，直轄市政府一律置副市長3人、副秘書長3人，刪除人口限制規定；明年1月1日施行上路。南投縣副縣長因此得由現行固定1人增為2人。

南投縣長許淑華今受訪表示，很感謝立法院思考到每一個縣市的條件不同，像南投縣境幅員遼闊，且多山地偏鄉，只有「三長」縣長、副縣長、秘書長，在開會、會勘或跑行程等，人力上確實不太足夠，畢竟鄉親多希望「三長」之一能到場。

針對外界關心明年新增的副縣長人選，她則表示，這次修法給地方政府更大、更好的空間，能在人事上做調整。而這是明年度的編制員額，現階段仍在思考適當的人選，希望能夠為縣政府增加更多「生力軍」，讓業務推展得更加順利。

