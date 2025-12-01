台中花之道計畫受好評 評估後續維護模式

台中市推動「花之道」計畫，營造自然景觀園道，已斥資6000多萬將9處園道轉型為花園式綠廊，但地方反映維護經費龐大須審慎評估。建設局表示，花之道廣受好評，各地爭取經費改建，目前使用狀況良好，會持續加強維護管理。

市府近5年完成9處花之道包括：豐原心鎖橋、梅川園道、大原園道、興進園道（育興街至進化路、進化路至南京東路兩段）、育德園道、大里長榮綠園道、忠明園道及太平麗園公園。這些場域設計流動感步道、四季更迭植栽與自然意象，部分園道更獲得全國景觀類獎項，建設局強調成效已獲肯定。

花之道完工後僅有1年廠商保固期，之後改由建設局承擔維護。依市府統計，每年植栽與設施的維護費平均每平方公尺約117元，各地花之道的維護費，依坪數從25萬元至69萬元不等。9處花之道的維護總費用每年約334萬元。

議員張芬郁指出，以大里長榮綠園道為例，維護成本一年約40萬元，卻交由里辦公室管理，曾因預算不足與缺乏園藝專業導致維護不易，反而造成地方困擾。張芬郁提醒，若後續經費未納入完整規劃，「與其增加負擔，不如不做。」

建設局回應，花之道計畫受到地方熱烈支持，各區公所與里社區普遍爭取試辦。大里長榮綠園道因屬地方公所管理，市府已積極輔導並協助提升維護量能，持續提供技術支持，確保環境品質維持在優化後的水準。

建設局表示，未來評估花之道的後續維護模式，將與地方合作，精準投資，兼顧美觀、實用與可持續性。