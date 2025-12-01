聽新聞
0:00 / 0:00

台中花之道計畫受好評 評估後續維護模式

聯合報／ 記者余采瀅／台中報導
台中市南區忠明園道，改建後的「花之道」景觀，如同花園綠廊。圖／台中市政府提供
台中市南區忠明園道，改建後的「花之道」景觀，如同花園綠廊。圖／台中市政府提供

台中市推動「花之道」計畫，營造自然景觀園道，已斥資6000多萬將9處園道轉型為花園式綠廊，但地方反映維護經費龐大須審慎評估。建設局表示，花之道廣受好評，各地爭取經費改建，目前使用狀況良好，會持續加強維護管理。

市府近5年完成9處花之道包括：豐原心鎖橋、梅川園道、大原園道、興進園道（育興街至進化路、進化路至南京東路兩段）、育德園道、大里長榮綠園道、忠明園道及太平麗園公園。這些場域設計流動感步道、四季更迭植栽與自然意象，部分園道更獲得全國景觀類獎項，建設局強調成效已獲肯定。

花之道完工後僅有1年廠商保固期，之後改由建設局承擔維護。依市府統計，每年植栽與設施的維護費平均每平方公尺約117元，各地花之道的維護費，依坪數從25萬元至69萬元不等。9處花之道的維護總費用每年約334萬元。

議員張芬郁指出，以大里長榮綠園道為例，維護成本一年約40萬元，卻交由里辦公室管理，曾因預算不足與缺乏園藝專業導致維護不易，反而造成地方困擾。張芬郁提醒，若後續經費未納入完整規劃，「與其增加負擔，不如不做。」

建設局回應，花之道計畫受到地方熱烈支持，各區公所與里社區普遍爭取試辦。大里長榮綠園道因屬地方公所管理，市府已積極輔導並協助提升維護量能，持續提供技術支持，確保環境品質維持在優化後的水準。

建設局表示，未來評估花之道的後續維護模式，將與地方合作，精準投資，兼顧美觀、實用與可持續性。

延伸閱讀

玉澤演分享台中拍戲日常掀觀光熱潮 中市籲應尊重不打擾

台中食安處查毒蛋…綠議員批怠惰 衛生局長動怒「勿指責認真同仁」

台中深夜爆「棒球隊」…議員譏執法不力 盧秀燕：為非作歹的不是警察

非洲豬瘟專案報告曝光！綠議員轟「2基層背鍋」看完只有更生氣

相關新聞

彰化田中八堡圳旁千人焢窯、泥田賽 親子嗨翻

彰化縣田中鎮今天舉辦八堡圳焢窯及健行逍遙遊活動，155窯一字排開，吸引1500人報名參加，親子還一起玩泥田趣味競賽，田中...

台中花之道計畫受好評 評估後續維護模式

台中市推動「花之道」計畫，營造自然景觀園道，已斥資6000多萬將9處園道轉型為花園式綠廊，但地方反映維護經費龐大須審慎評...

台中花博閉幕6年 園區遭質疑未活化

2018台中花博閉幕逾6年，前市府花百億興建三大園區，花舞館遭批部分空間雜草叢生、木棧板破損，外埔園區淪蚊子館。市府強調...

彰化社造博覽會登場 魅力社區小旅行開放報名

彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天下午在北斗鎮奠安宮停車場登場，集結42 個社區參與，並舉辦社區創意攤位競賽，縣府也...

影／彰化埔鹽百年三合院辦婚禮 復古婚宴擄獲新人的心

彰化縣埔鹽鄉廍子社區20年前從一口廢棄古井出發，再現農村古井古厝風華，今天還有一對新人特別選在古厝辦婚禮，新郎說他是南彰...

彰化街頭回收達人今年累積20噸 嘆價格趨低「做身體健康」

台灣好回收好生活協會近年積極替拾荒者正名，稱他們為「回收個體業者」。彰化70歲的宋先生投入回收行列逾10年，今年累積回收...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。