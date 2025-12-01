台中花博閉幕6年 園區遭質疑未活化

2018台中花博閉幕逾6年，前市府花百億興建三大園區，花舞館遭批部分空間雜草叢生、木棧板破損，外埔園區淪蚊子館。市府強調，花舞館已和后里馬場一起委外營運，不能稱為蚊子館，另外加強盤點整修，提振營運。

台中花博三大園區多處設施，外界批評長期未有效活化，其中前市府耗資8.1億元打造的后里花舞館，被指出戶外展演空間雜草叢生、木棧板破損，甚至連公廁都形同廢棄；外埔園區招商失敗封閉迄今，淪為蚊子館。

民進黨議員林祈烽批評盧市府「生不出來也顧不好」，讓后里觀光推動停滯。他指出，從花舞館失修、外埔園區招商中斷，到竹跡館無進展，根本浪費觀光資源；國民黨議員邱愛珊則表示，花博部分場館閒置相當可惜，如源於設計與規畫問題，市府應加速盤點重整。

附近居民則表示，「就很可惜啊，前市長林佳龍之前花那麼多錢蓋這種場館，現在荒廢了。」「這邊有些偏僻，晚上感覺有點危險，因為沒人又很暗」。另有業者表示，花舞館的維護費光是夏天冷氣就要上百萬吧，入不敷出，招商難度高。

觀旅局長陳美秀表示，后里馬場與花舞館目前由OT廠商營運，去年辦理「后里瘋馬大馬戲」，今年推兒童書展，並爭取作為國際馬拉松選手休息區。業者今年規畫將花舞館轉型為親子遊憩館，她強調，花舞館不應被稱為「蚊子館」，若營運績效不彰，市府會督促業者改善。

農業局指出，前市府委外打造的「小熊藝術村農創園區」，因使用執照變更卡關，營運不到一年即收攤，園區封閉至今。代理局長李逸安表示，目前正以ROT模式重新招商，採民營業者自提方式規畫活化，希望補起前朝規畫的缺口。豐原竹跡館則因材質老舊、維護不易，目前還在研議後續利用方式。

學界提出改革方向，高雄科技大學金融系副教授陳文國提醒，短期大型活動不宜投入過多建築成本，除非事先規畫永續利用。他建議，花舞館可導入科技互動元素、吸引年輕族群；外埔園區則應結合周邊農業與青農合作，打造具創意與經濟性的基地，否則僅止於教育展示，恐難吸引大量人潮。