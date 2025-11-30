彰化社造博覽會登場 魅力社區小旅行開放報名

快訊

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導
彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，彰化縣長王惠美（右三)表揚「社區創意攤位競賽」得獎社區。記者林宛諭／攝影
彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，彰化縣長王惠美（右三)表揚「社區創意攤位競賽」得獎社區。記者林宛諭／攝影

彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天下午在北斗鎮奠安宮停車場登場，集結42 個社區參與，並舉辦社區創意攤位競賽，縣府也結合社區推出「多元魅力社區小旅行」，歡迎民眾報名參加。

彰化社區營造博覽會今年以「社造欣生，半線共好」為主題，今天在北斗鎮登場，也結合埔心、大村、福興、田中、芬園等5個鄉鎮市公所，42 個社區展現社造成果。

王惠美表示，今天博覽會相當精采，包括9種不同產業材料的社區手作DIY，提供給大家體驗，還有藝文表演、特色市集、趣味闖關，更舉辦以環保永續為核心概念的「社區創意攤位競賽」，評選出 12 個獲獎單位，冠軍可獲得8千元獎金，藉此鼓勵社區夥伴們積極將永續概念融入日常。

王惠美說，社縣府也結合社區資源，推出「多元魅力社區小旅行」，即日起至12月28日開放報名，網址: https://reurl.cc/eVO7Rm

「社區創意攤位」競賽評比，第1名是福興鄉萬豐社區，第2名芬園鄉舊社社區、和美鎮南佃社區，第3名埔鹽鄉廍子社區、二水鄉源泉社區、斯莉甘蒂舞團。

福興鄉萬豐社區發展協會理事長林貴昌表示，很感謝縣府提供參與平台並鼓勵年輕人將創意融入社區營造的工作。萬豐社區萬年豐富計畫發起人林玉雯說，社區結合繪畫、音樂、社區劇場，希望透過藝術的方式，活化社區能量，讓居民對在地產生更高的認同感。

埔鹽鄉廍子社區總幹陳素雲說，他們一大早就率環保志工到台76線沿線打掃，中午和兒福聯盟合作帶社區小朋友一起為獨居長輩做便當，下午再參加社造博覽會，社區營造充滿活力、關懷老少。

今天與會人士除參賽社區人士，彰化縣長王惠美、立委謝衣鳯、陳素月、北斗鎮長顏宏霖等地方人士與會。

彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，展現社區成果。記者林宛諭／攝影
彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，展現社區成果。記者林宛諭／攝影
彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，彰化縣長王惠美（右三)表揚「社區創意攤位競賽」得獎社區。圖／彰化縣政府提供
彰化縣社區的年度盛事社區營造博覽會今天在北斗鎮登場，彰化縣長王惠美（右三)表揚「社區創意攤位競賽」得獎社區。圖／彰化縣政府提供

