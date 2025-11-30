彰化田中八堡圳旁千人焢窯、泥田賽 親子嗨翻

彰化縣田中鎮今天舉辦八堡圳焢窯及健行逍遙遊活動，155窯一字排開，吸引1500人報名參加，親子還一起玩泥田趣味競賽，田中鎮長蕭淑芬說，田中已是高鐵、台鐵、鐵馬三鐵共構的小鎮，希望透過焢窯活動，讓大家體驗田中之美，並回味傳統農村文化。

田中鎮公所今天在天峯寺後八堡圳旁農地舉辦焢窯，民眾同心協力焢窯成功時也發出此起彼落的驚呼聲和歡笑聲，為了推廣健康蔬食，以健康蔬食稻香美食為主，減少肉類，讓身體更清爽，有機蔬菜、養生鮮菇等，搭配阿嬤時代的白菜魯割稻飯，讓焢窯也可以吃出健康。

親子還一起參加泥田趣味競賽，現代許多小朋友從沒在泥巴田裡玩，特別興奮，也是親子難得休閒時光。