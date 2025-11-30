草屯稻草工藝文化節 「扁擔王」挑戰金氏世界紀錄

照片取自南投縣政府

邁入第27屆、傳承在地文化、融合傳統與創新的草鞋墩年度藝文盛事─「2025草屯鎮稻草工藝文化節」， 29日上午10時於草屯鎮演藝中心盛大開幕。本屆活動以「馬」「稻」成功為主題，不僅展現匠師們巧奪天工的稻草編織技藝，更規劃一系列豐富多元的節目，期望透過活動推動草鞋墩鄉土文化永續發展。

南投縣府表示，今年的稻草工藝聚焦編織匠師們發揮巧思、以傳統技法編織出的多款主題作品，包括寓意吉祥的圓圓福氣馬、趣味橫生的酷炫草泥馬、以及造型獨特的倒立黑白馬等等。這些栩栩如生的作品打造出「稻草新樂園」，不僅可愛吸睛、人氣爆表，更將廢棄稻草華麗變身為工藝品，展現草屯尚讚的在地亮點與深厚文化底蘊。

南投縣府指出，稻草工藝文化節已持續舉辦27年，今年將有長達兩週活動精彩不斷、傳統挑戰與互動體驗兼具的精彩豐富內容，開幕式就展現挑戰文化傳承創紀錄的雄心，由北投社區擔綱「草鞋墩風華~北投堡擔埔社百人扛巨無霸扁擔王巡禮」，在簡鎮長及許縣長率領下，社區居民肩扛共同製作的長達28.16台尺（853公分）的超大「扁擔王」，許縣長特別期許這具北投社區重現「鹿港擔埔社」的扁擔王，能成功申請通過金氏世界紀錄認證，進一步讓國際看到草屯的文化傳承。

南投縣長許淑華表示，非常感謝簡賜勝鎮長上任以來對在地文化的用心推廣，對於文史工作者及編織家們為稻草帶來新意更是令人刮目相看。針對簡鎮長有心規劃推動，在草屯演藝中心廣場設置大型天幕的構想，縣府樂觀其成，相信完成後，一定能提供更好的市集與藝術品展現空間。而緊鄰的，草屯鎮國民運動館也已招商完成，未來將配合鎮公所整合游泳池、體育館等設施與文化活動，使草屯成為一個結合文化與運動的優質宜居之地。

簡賜勝鎮長表示，希望藉由舉辦稻草工藝文化節，將傳統工藝從田間帶到舞台，促進國內工藝技術傳承，帶動地方產業及觀光的發展，務求今年活動圓滿馬「稻」成功。

