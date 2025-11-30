影／彰化埔鹽百年三合院辦婚禮 復古婚宴擄獲新人的心

彰化縣埔鹽鄉廍子社區20年前從一口廢棄古井出發，再現農村古井古厝風華，今天還有一對新人特別選在古厝辦婚禮，新郎說他是南彰在地人對農村有感情，希望婚禮是在傳統三合院舉辦，新娘說，她特別想在美美的古厝辦婚禮，為人生留下難忘回憶。

彰化縣糖廍文化產業協進會執行長、埔鹽鄉前鄉長陳慶煌說，施家古厝的復興是從2006年古井重新湧出活水開始，施家子孫二十年如一日，有錢出錢、有力出力，讓這座百年建築重獲新生，如今這裡不只是家族的精神象徵，更成為社區凝聚的暖心空間，見證過無數農特產市集的歡笑、民俗慶典的熱鬧，及戀人們在夕陽下拍攝婚紗的甜蜜瞬間。

廍子社區總幹事施瑜銘說，百年古厝不僅成為新人或電視劇組喜歡取景的場地，最近還有新人委託婚禮顧問公司來洽談來在廍子古厝辦婚禮，社區能見證新人在古厝前許下人生諾，看到許久不見的親朋好友在三合院歡聚、祝福新人，也一同感受台灣古早婚宴最純醉的感動。

「我們想要的不只是婚禮，而是能傳承的故事。」今天在古厝舉辦婚禮的新人新郎王鵬程是南彰化在地人，他說，希望有回家的感覺、有根的地方，所以才想選在家鄉古厝辦婚禮。

新娘蔡雅蓉說，她覺得傳統三合院古厝非常漂亮，所以在她人生重要時刻，希望在這美美的三合院有大家的祝福。蔡爸爸說，百年三合院代表百年好合，在這裡辦婚宴寓意非凡。