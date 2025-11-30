彰化街頭回收達人今年累積20噸 嘆價格趨低「做身體健康」

台灣好回收好生活協會近年積極替拾荒者正名，稱他們為「回收個體業者」。彰化70歲的宋先生投入回收行列逾10年，今年累積回收量達20噸，在協會50多名夥伴中名列第四。他說，靠著與公寓、宿舍長期建立良好關係，加上願意多做一步、協助整理與載運回收物，再有鄰里朋友幫忙，才讓回收量逐年提升。

協會目前合作與服務的回收夥伴共有53人，截至10月底累計回收量達33萬公斤。協會今舉辦「好好拾光節」，頒發「回收王」等獎項，公開表揚平時默默付出的回收英雄。

宋先生說，他與妻子各自有工作，但收入不穩，10多年前便和兒子投入資源回收，也感嘆近年回收價格每況愈下，只能期許自己身體保持健康，把回收當作補貼家用的方式。

彰化縣長王惠美表示，大豐環保林盟洲董事長賢伉儷，長期對資源回收工作所付出的用心與努力，成立協會，希望洗刷過去社會對「拾荒者」的汙名，讓他們蛻變成大眾心目中的環保英雄。

環境部資源循環署署長張瑩瑩指出，彰化在資源回收方面向來是全國典範，從早期推動垃圾分類、破袋檢查，到如今回收量大增、焚化爐垃圾量明顯下降，都有第一線回收者的功勞。她也指出，回收個體業者貢獻了全國約8%的回收量，多年來卻鮮少受到關注，很高興能與協會和企業合作，一起照顧這群重要夥伴。