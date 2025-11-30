中友彰化店延至2029完工 聯外道路卡在「地主同意」未過關

中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，依現況推估，完工恐得延至2029年；與工程同步推動的聯外道路也遲無突破，尤其停車場出口自南瑤路延伸至中山路，涉及住宅區變更為道路用地，送審縣府時因未取得全部地主同意而遭退件，兩年下來沒有進展，市公所表示會持續協調。

中友用地於2022年點交，原訂今年8月啟用，但現場僅完成地下室開挖，進度明顯落後。市民代表會日前會勘，市公所表示，中友已提出工期展延，補件後尚未定案；不過多次財務狀況確認顯示，中友仍會依原計畫興建並營運，彰化市長林世賢日前也到工程現場澄清「中友不蓋了？」的謠言。

中友百貨台中店長陳俊華也承諾，工程會盡力依期推動，並盼市公所與代表會協助後續聯外道路規畫。

中友彰化店於2023年8月14日動土，基地位於旭光西路第二停車場，用地規畫地下4層、地上21層鋼骨大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間。

彰化市公所主秘許晉嘉指出，兩條聯外道路分別銜接仁愛路與中山路，建置後才能紓解交通。其中南瑤路銜接中山路的道路，代表會同意待建築蓋至一樓就啟動徵收，從徵收到鋪設約需兩年。另一條停車場出口道路自南瑤路168巷延伸至中山路，須先通過都市計畫細部審查，但因地主同意比例不足未獲縣府同意而卡關。