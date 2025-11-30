中友彰化店延至2029完工 聯外道路卡在「地主同意」未過關

快訊

聯合報／ 記者林敬家／彰化即時報導
中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，依現況推估，完工恐得延至2029年，彰化市長林世賢到工程現場澄清「中友不蓋了？」的謠言。圖／彰化市公所提供
中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，依現況推估，完工恐得延至2029年，彰化市長林世賢到工程現場澄清「中友不蓋了？」的謠言。圖／彰化市公所提供

中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，依現況推估，完工恐得延至2029年；與工程同步推動的聯外道路也遲無突破，尤其停車場出口自南瑤路延伸至中山路，涉及住宅區變更為道路用地，送審縣府時因未取得全部地主同意而遭退件，兩年下來沒有進展，市公所表示會持續協調。

中友用地於2022年點交，原訂今年8月啟用，但現場僅完成地下室開挖，進度明顯落後。市民代表會日前會勘，市公所表示，中友已提出工期展延，補件後尚未定案；不過多次財務狀況確認顯示，中友仍會依原計畫興建並營運，彰化市長林世賢日前也到工程現場澄清「中友不蓋了？」的謠言。

中友百貨台中店長陳俊華也承諾，工程會盡力依期推動，並盼市公所與代表會協助後續聯外道路規畫。

中友彰化店於2023年8月14日動土，基地位於旭光西路第二停車場，用地規畫地下4層、地上21層鋼骨大樓，結合百貨、餐飲、影城與停車空間。

彰化市公所主秘許晉嘉指出，兩條聯外道路分別銜接仁愛路與中山路，建置後才能紓解交通。其中南瑤路銜接中山路的道路，代表會同意待建築蓋至一樓就啟動徵收，從徵收到鋪設約需兩年。另一條停車場出口道路自南瑤路168巷延伸至中山路，須先通過都市計畫細部審查，但因地主同意比例不足未獲縣府同意而卡關。

彰化縣府建設處長陳昌茂表示，2019年彰化市都計通盤檢討時，公所也曾提案規畫改善該區道路，當時內政部和縣都委會以尚未取得地主同意以及公所暫無開發計畫理由而保留未核定。如今再次面對稅務局南側道路開闢，仍須處理地主同意比例問題；縣府近期將開會研議，希望突破「需全體同意」的限制，尋求可加速開闢的方案。

中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，目前完成地下室開挖。圖／彰化市公所提供
中友百貨彰化店工程進度持續受到關注，目前完成地下室開挖。圖／彰化市公所提供

百貨 停車場

相關新聞

普發萬元發功谷關住宿全滿 山谷燈光節上萬人湧入點燈

第五屆「2025山谷燈光節」昨晚在谷關公園點燈開幕，今年適逢普發一萬元政策上路，加上冬季國旅買氣明顯回溫，昨晚燈區湧入上...

疑似廢棄車霸路 妨礙市容 彰縣加速查報移置

廢棄車長期占用道路，已成各縣市共同面臨的市容與交通難題。從巷弄到主要幹道，車體破損、久未移動的汙損車輛越堆越多，不僅阻礙...

廢棄車處理棘手 基層：應調整認定標準

廢棄車不只占用道路，陸橋下方與空地更成「廢車墳場」，也形成治安死角與公共安全隱患。彰化市中央陸橋下有輛老車至少15年未移...

廢棄車擺到遊民進住還曾死人 彰化報廢制度失靈惹民怨

除道路被占用停車外，很多陸橋、空地也形同「廢車墳場」，成為治安死角及公共安全問題。彰化縣民代即披露彰化市中央陸橋下有輛老...

莫讓路旁廢棄車繼續廢下去 彰化縣將縮短流程加速移置

道路長期被車輛占用未即時處理，影響交通安全與市容景觀，常引起民怨，彰化縣近年都通報上千輛，卻因不符合廢棄車輛認定標準，逾...

