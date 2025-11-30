普發萬元發功谷關住宿全滿 山谷燈光節上萬人湧入點燈

第五屆「2025山谷燈光節」昨晚在谷關公園點燈開幕，今年適逢普發一萬元政策上路，加上冬季國旅買氣明顯回溫，昨晚燈區湧入上萬人，谷關地區住宿全滿，帶動旅宿訂房、商圈消費。參山國家風景區管理處表示，今年展期預期將吸引遠超去年的人潮，成為冬季最亮眼、熱度最高的山城觀光盛事。

參山處表示，今年燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮；加上普發一萬元激勵旅遊消費，谷關區旅宿在活動開幕昨晚全面客滿，遊客中心與明治溫泉老街人潮較去年同期明顯增加，呈現冬季少見的熱絡景象。燈節成功帶動旅宿、餐飲與伴手禮等產業鏈，使谷關在冬季觀光淡季中逆勢翻紅，展現山城旅遊動能全面回溫。

參山處長曹忠猷表示，這屆山谷燈光節同步於梨山設置高山燈區，將於12月21日點亮「全台海拔最高耶誕樹」，串聯光廊、雪國意象與高山農特產市集，打造從谷關延伸至大梨山的冬季觀光路線。國旅在普發現金推動下買氣明顯提升，旅客多規劃「泡湯＋賞燈＋賞楓」的延伸行程，使山城旅遊更具深度與停留誘因。