聽新聞
0:00 / 0:00
普發萬元發功谷關住宿全滿 山谷燈光節上萬人湧入點燈
第五屆「2025山谷燈光節」昨晚在谷關公園點燈開幕，今年適逢普發一萬元政策上路，加上冬季國旅買氣明顯回溫，昨晚燈區湧入上萬人，谷關地區住宿全滿，帶動旅宿訂房、商圈消費。參山國家風景區管理處表示，今年展期預期將吸引遠超去年的人潮，成為冬季最亮眼、熱度最高的山城觀光盛事。
參山處表示，今年燈光節以「耶誕泡湯趣」為主題，喔熊組長泡湯主燈、雪人與麋鹿花燈一亮相便掀起拍照熱潮；加上普發一萬元激勵旅遊消費，谷關區旅宿在活動開幕昨晚全面客滿，遊客中心與明治溫泉老街人潮較去年同期明顯增加，呈現冬季少見的熱絡景象。燈節成功帶動旅宿、餐飲與伴手禮等產業鏈，使谷關在冬季觀光淡季中逆勢翻紅，展現山城旅遊動能全面回溫。
參山處長曹忠猷表示，這屆山谷燈光節同步於梨山設置高山燈區，將於12月21日點亮「全台海拔最高耶誕樹」，串聯光廊、雪國意象與高山農特產市集，打造從谷關延伸至大梨山的冬季觀光路線。國旅在普發現金推動下買氣明顯提升，旅客多規劃「泡湯＋賞燈＋賞楓」的延伸行程，使山城旅遊更具深度與停留誘因。
參山處表示，今年燈節帶動谷關在地商機，也展現山林文化與永續旅遊的推動成果。歡迎民眾把握冬季好時節，到谷關泡湯取暖、欣賞山谷燈海，並上山品味梨山當季蜜蘋果與甜柿。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言