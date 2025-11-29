廢棄車擺到遊民進住還曾死人 彰化報廢制度失靈惹民怨

除道路被占用停車外，很多陸橋、空地也形同「廢車墳場」，成為治安死角及公共安全問題。彰化縣民代即披露彰化市中央陸橋下有輛老車至少15年未移動，附近居民陳情好幾代人均無結果，還有遊民死在廢棄車內，因牽涉許多單位，一直未能解決。

彰化警方指出，不管道路、停車格或路外停車場、空地，遭長期占用停放車輛的樣態很多，包括不繳或繳不起稅費、車禍事故未移置、違規被扣牌、逾期未檢驗被繳銷，以及遭中古車行、修車場、舊車回收場等占用，符合廢棄車輛標準的其實不多。

如果是路外占用空地停車，則由土地所有權人通報、處理。彰化縣議員楊子賢日前在縣議會質詢指出，彰化市中央陸橋下有輛至少停了15年的老車，車身髒汙周遭堆滿雜物，但因已破損且不在道路上，環保單位以「非報廢車」為由無法處理，附近居民甚至已陳情好幾代人，苦不堪言；最終以無牌車輛，妨礙道路交通，由市公所「從寬認定」，車輛才被移置。

他也提到，建國陸橋下也有一輛長期停放卻未處理的車輛，遊民在車內棲身，遊民死亡後，又有其他遊民入住，形成治安死角。但因橋下非道路範圍，無法依報廢車規定辦理，最後是在彰化市公所辦理道路重鋪，將這輛車暫移到路邊，「沒再移回橋下」，問題才得以解決，凸顯報廢車處理制度的窘境。

楊子賢指出，彰化市部分路段近年明顯可見整排無車牌報廢車，地方居民也都知道，多半是附近特定修車廠或二手車商棄置，即便遭車輛被貼文勸導，業者通常只是把車占移到其他地點，問題仍未解決。他認為，警方應主動調閱監視器追查來源，而不是任由街頭成為廢車堆置場。

此外，有汽車修配廠業者坦言，報廢車回收利潤極低，有時甚至得「倒貼」，表示有中古車老舊車與小型車金屬價值有限，能再利用的零件也少，加上拆解需遵守嚴格環保規範，處理廢油、廢液、電瓶等成本不低，行政程序也繁複。若處理不當被查獲，還可能遭主管機關開罰，增加風險，使得部分業者意願有限，也助長車輛久置街頭的現象。