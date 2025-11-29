莫讓路旁廢棄車繼續廢下去 彰化縣將縮短流程加速移置

道路長期被車輛占用未即時處理，影響交通安全與市容景觀，常引起民怨，彰化縣近年都通報上千輛，卻因不符合廢棄車輛認定標準，逾半都未報廢及移置，讓問題繼續「廢下去」。彰化縣除將縮短廢棄車認定流程外，未獲認定的無牌車輛，已覓得用地暫時移置。

依據彰化縣占用道路廢棄車輛認定基準及查報處理辦法規定，廢棄車輛認定的標準，除由車主以書面放棄外，若車體髒汙、鏽蝕、破損，外觀上明顯失去原效用，經確認為廢棄車輛；如果有牌廢車，得於車體明顯處張貼清理通知單，限車主於7日內清理，如逾期仍未處理，則通報環保局辦理移置，並經環保局公告1個月後，如仍無人認領者，則由環保局依廢棄物清除，並將車輛號牌通知公路監理機關逕予報廢登記。

依此項規定，彰化縣環保局、警方及清潔隊去年受理及通報占用道路車輛是1001輛，移走103輛，未達認定標準512輛，獲認定為廢棄車才345輛；今年受理及通報910輛、移走74輛，未達認定標準419輛，達廢棄車標準才417輛，均未達通報數一半，符合廢棄車標準的車輛，由環保局委外的廠商拖走，未達標準的車輛往往留在路邊，造成目前道路充斥被占用停車的亂象。

警方則直言現行廢棄車輛標準「過於嚴格」，讓占用道路的車輛越來越多，有些無牌車輛雖然多年未動，但只要外觀未明顯損毀，就無從認定，建議在不違反規定的情況下，主管機關應從寬解釋，以改善市容與安全。

環保局長江培根則表示，不掛牌的車輛不代表就是廢車，部分車主可能為避稅或維修暫未掛牌，車輛本質仍屬人民財產，若沒有足夠事證就強制處置，容易引發紛爭。因此，認定上必須嚴謹，必須依程序進行，必須達「失去原效能」，不能輕率處理。

彰化縣議員楊子賢認為，中央與地方應檢討「失去原效能」的判定標準，避免認定標準落後於現實社會使用情況。他指出台中市做法較為積極：只要發現疑似廢車，就先拖至暫置場統一查核，而不是等到破損到極點才認定。

為改善占用道路車輛的問題，在彰化縣長王惠美指示下，環保局及警察局研商後，為減少原一到兩周的公文來往流程，只要依line群組通報，透過照片認定是廢棄車，包括沒有輪胎、方向盤、引擎、車窗破損等明顯失去效用的車輛，由環保局即時處理。

如果只是未依規定懸掛車牌或偽造車牌等 ，則由警方依道路交通管理罰條例移置，縣府已覓得適當場地暫時保管，再做後續處理。