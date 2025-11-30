楊瓊瓔表態參選台中市長 盧秀燕：加油

台中市長選情升溫，國民黨立委楊瓊瓔前天喊出「準備好了」，昨天與台中市長盧秀燕、立法院副院長江啟臣同台，楊瓊瓔喊話「與江啟臣『姐弟登山』」。江啟臣已跨選區成立議員聯合服務處，江昨回應「我姐姐好多喔」，會繼續服務故鄉。民進黨已提名立委何欣純參選，何欣純表示，最好人選就是她。

政壇表示，綠營已決定人選，藍營內部競爭浮現，2026台中市長選戰已逐漸升溫。

盧秀燕昨出席大里區農會創立105年周年慶，與楊瓊瓔、何欣純同台。盧秀燕牽著楊瓊瓔的手受訪說，國民黨人才濟濟，個個是強棒，想爭取服務台中市民都是好事；盧多次表示「恭喜、多加油」。

楊瓊瓔說，盼在盧秀燕基礎下「好上加好」，國民黨每位都是人才，包括江啟臣「我們姐弟一起努力、一起登山」，讓大台中更加幸福。

楊瓊瓔隨後出席梧棲區市民活動中心啟用典禮，二度與盧同台。江啟臣昨與議員古秀英成立聯合服務處。江啟臣受訪說，每天跑基層服務，已在北區、北屯、東勢成立聯合服務處，未來還會在西屯、南屯等地成立。針對「姐弟登山」說，江啟臣笑回「我姐姐好多喔」。

盧秀燕昨下午到豐原廟東復興商圈，主持台中購物節抽獎活動，楊瓊瓔、江啟臣都到場，2人僅點頭示意，未寒暄交談。盧、楊、江3人在抽完大獎後即離去，未接受媒體訪問。

何欣純昨表示，楊瓊瓔是資深立委，跑基層常看到楊，如果楊瓊瓔代表國民黨參選，會是很強勁的對手，相信國民黨有黨內機制決定，但最好的人選就是何欣純。

國民黨主席鄭麗文表示，「台中一定要繼續執政」，黨中央也已建立相應機制。國民黨台中市黨部主委蘇柏興說，楊瓊瓔已向黨部表達參選意願，未來先協調，若協調不成再辦初選，最快在明年1月可確定人選，再報請黨中央依黨內機制提名。