廢棄車處理棘手 基層：應調整認定標準

廢棄車不只占用道路，陸橋下方與空地更成「廢車墳場」，也形成治安死角與公共安全隱患。彰化市中央陸橋下有輛老車至少15年未移動，建國陸橋下曾有遊民陳屍廢棄車內，凸顯廢棄車處理制度的盲區。

警方指出，長期占用的車輛樣態多元，包括欠稅、逾期檢驗、車禍未移置、違規扣牌，或被二手車商、修車行當作暫置場。因現行法規規定嚴格，只有車輛明顯失去效用、公告並完成程序後，才能認定為廢棄車。實務上，多數車輛雖年久失修，但仍無法報廢，造成大量老車卡在制度縫隙。

縣議員楊子賢說，建國陸橋下一輛長期停放車輛，遊民在車內棲身，遊民死亡後，又有其他遊民入住，形成治安死角。但因橋下非道路範圍，無法依報廢車規定辦理，最後是在彰化市公所辦理道路重鋪，將這輛車暫移到路邊，問題才得以解決。

他說，彰化市道路近年可見整排無車牌報廢車，多半是特定修車廠或二手車商棄置，警方應主動調閱監視器追查來源，而不是任由街頭成為廢車堆置場。

另外，回收端也助長問題。有業者坦言，報廢車回收利潤極低甚至可能「倒貼」，若操作不當還可能遭罰，使得回收業者意願偏低。

為改善亂象，縣府正研議簡化公告與認定流程，同時警方將加強巡查並建議提高處罰。但基層人員坦言，如果中央不調整法規與認定標準，地方清除速度仍可能追不上廢車積存的速度。