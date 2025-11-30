疑似廢棄車霸路 妨礙市容 彰縣加速查報移置

廢棄車長期占用道路，已成各縣市共同面臨的市容與交通難題。從巷弄到主要幹道，車體破損、久未移動的汙損車輛越堆越多，不僅阻礙視線、影響通行，更讓社區環境日益惡化，彰化、台中、桃園紛紛強化查報、簡化流程加速清除。

彰化縣依占用道路廢棄車輛認定基準規定，必須「明顯失去原效能」如車體鏽蝕、缺輪胎、引擎等情況，才能判定為廢棄車；無牌車也不能直接視為廢車，標準過於嚴格，使得移置效率偏低。

彰化去年受理及通報占用道路車輛1001輛，獲認定為廢棄車才345輛；今年受理及通報910輛、達廢棄車標準才417輛，均未達通報數一半。彰化縣環保局長江培根強調，廢棄車涉及財產權，若無明確證據就強制處置，容易引發紛爭。

在縣長王惠美要求下，彰化已加速流程，環保局與警察局及公所清潔隊改以line通報，只要照片顯示車輛破損、缺重要零件等「明顯失效」情形即可即時處置；無牌但未損壞者由警方依道路交通管理罰條例移置，縣府也已覓得暫置空間。

台中市每年約有二至三千輛無牌的疑似廢棄車。今年1至9月共張貼2771輛未懸掛車牌廢棄車通知，其中1655輛完成移置。台中採「疑似即拖」模式，先拖到暫置場統一查核，而非等到車輛嚴重破損才處理，讓道路不至於長期被占用。

桃園市則採「破、髒、損」三要件，符合其中2項即可認定為廢棄車，不以是否掛牌作為判斷基準。環管處統計，桃園一年約處理5000輛廢棄車，其中汽車約500至600輛、機車約4400輛；環保人員一旦認定會立刻拖吊，由警方調閱車籍通知領回，逾期1個月無人認領便以無主廢棄物拍賣或資源回收，所得全歸市庫。

彰化縣議員楊子賢說，中央與地方應檢討失去原效能的判定標準，避免認定標準落後於現實社會使用情況。