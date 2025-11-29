快訊

周日雲量增多局部短暫雨 下周東北季風增強「這天明顯降溫」剩1字頭

香港奪命惡火全城哀悼 港公務員協會竟辦鮑魚宴「滿臉笑容」挨批

身體又出狀況？ 「小胖老師」袁惟仁傍晚突緊急送馬偕急診

南投草屯稻草工藝文化節開幕 扁擔王申請金氏紀錄

中央社／ 南投29日電

南投草屯鎮稻草工藝文化節活動開幕，南投縣長許淑華和草屯北投社區居民扛起長約8公尺的扁擔王，除宣布活動開幕外，也將申請金氏世界紀錄認證，傳承草屯鎮的在地文化。

2025草屯鎮稻草工藝文化節今天上午10時草屯鎮演藝中心盛大開幕，許淑華、中國國民黨籍立委馬文君以及草屯鎮長簡賜勝等人出席開幕活動。

在開幕式上，許淑華等人扛起由草屯北投社區居民製作長約8公尺的扁擔王，重現「鹿港擔埔社」鹿港挑到埔里的挑夫精神，許淑華期許扁擔王申請金氏世界紀錄認證能通過，進一步讓國際看到草屯傳承在地文化。

投縣府指出，今年的稻草工藝文化節聚焦編織匠師們發揮巧思，使用傳統技法編織出的多款主題作品，包括寓意吉祥的圓圓福氣馬、趣味酷炫的草泥馬以及造型獨特的倒立黑白馬等。

投縣府表示，在開幕活動中，夢幻打卡區中設置多樣夢幻稻草裝置，像是稻草泡泡聖誕樹、時尚潮流娃娃、卡哇伊熊讚，並提供打草鞋技藝、古董版畫印製、古早味童玩等活動，期望透過活動推動草鞋墩鄉土文化永續發展。

馬文君 許淑華

延伸閱讀

王世堅、吳怡農誰能出戰首都？許淑華建議「非典型」找他

中央取消南投動物防疫經費 許淑華：地方有事就是地方的責任？

操場破損多年 千萬經費助鹿谷國中翻新 許淑華：孩子不能等

南投沒放颱風假？臉書「咕嚕、咕嚕」爆留言 縣長回應了

相關新聞

彰化芳苑鄉農會新品人蔘山藥上市 適合冬令進補增加膳食纖維

彰化縣芳苑鄉農會今在王功福海宮，舉辦一年一度產業文化農特產品展售暨農民節表彰大會，同步發表新產品「人蔘山藥」，現場DIY...

彰化家扶提供就業諮詢 教弱勢家庭「釣魚」

又到歲末年終，彰化家扶中心今在縣內5個服務據點發放扶助金和物資，受大環境景氣影響，發放戶數再創新高，來到1719戶；家扶...

影／2025彰化縣聯合婚禮鼓勵樂婚願生 生育津貼加碼金額曝光

2025彰化縣聯合婚禮今在永靖鄉成美文化園喜氣登場，新人大多數按照今年聯合婚禮主題穿著中式喜服參加，典禮中縣議員張雪如幫...

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

台中市長盧秀燕連前天與昨天赴和平區視察，市議員江肇國昨爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，他請盧市府好好查清...

彰化庇護島常挨撞 路口畫轉彎輔助線防撞

鑑於近來縣內屢傳庇護島遭撞事件，彰化縣府今年11月中旬在彰化市旭光路與光華街、田中鎮中正路一段與斗中路兩路口新增的4座庇...

只想花5百…他遭疲勞轟炸推銷砸23萬買保養品 台中這店被貼「消費警訊」

台中市法制局公布豐原區怡豫公司屢違反消費者保護法，劉姓男子到廟東拜拜被推銷，原只想花500元洗臉、修眉，卻遭連番推銷、疲...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。