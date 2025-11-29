南投草屯稻草工藝文化節開幕 扁擔王申請金氏紀錄

南投草屯鎮稻草工藝文化節活動開幕，南投縣長許淑華和草屯北投社區居民扛起長約8公尺的扁擔王，除宣布活動開幕外，也將申請金氏世界紀錄認證，傳承草屯鎮的在地文化。

2025草屯鎮稻草工藝文化節今天上午10時草屯鎮演藝中心盛大開幕，許淑華、中國國民黨籍立委馬文君以及草屯鎮長簡賜勝等人出席開幕活動。

在開幕式上，許淑華等人扛起由草屯北投社區居民製作長約8公尺的扁擔王，重現「鹿港擔埔社」鹿港挑到埔里的挑夫精神，許淑華期許扁擔王申請金氏世界紀錄認證能通過，進一步讓國際看到草屯傳承在地文化。

投縣府指出，今年的稻草工藝文化節聚焦編織匠師們發揮巧思，使用傳統技法編織出的多款主題作品，包括寓意吉祥的圓圓福氣馬、趣味酷炫的草泥馬以及造型獨特的倒立黑白馬等。

投縣府表示，在開幕活動中，夢幻打卡區中設置多樣夢幻稻草裝置，像是稻草泡泡聖誕樹、時尚潮流娃娃、卡哇伊熊讚，並提供打草鞋技藝、古董版畫印製、古早味童玩等活動，期望透過活動推動草鞋墩鄉土文化永續發展。