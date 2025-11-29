彰化青年創業嘉年華園遊券金額加倍送 明天還有別錯過

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣青年創業嘉年華今在員林市圓林園開幕。記者簡慧珍／攝影
114年青年創業嘉年華今、明舉行，彰化縣政府邀請創業青年在員林市圓林園擺設40個攤位，涵蓋餐飲、文創手作、農特產品，購買園遊券雙倍送消費金額，受年輕人喜愛的樂團將駐場表演凝聚人氣，縣政府希望為創業青年開拓展銷商機。

彰化縣圓林園青創基地今年成立，3個辦公室已出租，30席小型辦公桌位也被訂光，縣政府在青創基地外的圓林園滯洪池草地舉辦青年創業嘉年華，下午舉行開幕典禮，縣長王惠美、員林市代理市長賴致富出席之外，下屆縣長參選人立法委員陳素月、縣政府參議柯呈枋、彰化市長林世賢到場爭取年輕選民支持，縣議員曹嘉豪、凃俊任和張欣倩也與會跟民眾打招呼。

王惠美說，縣政府積極輔導青年留鄉返創業扎根，每年在縣議會支持下編列1千萬元，符合縣政府鼓勵青創資格的最高可獲30萬元創業圓夢補助和陪伴式創業輔導。她強調，30萬元不是貸款「借給你」，是送給青年創業的禮物，迄今補助136人，今、明兩天舉辦有創嘉年華進一步協助創業青年把產品呈現在大眾面前，一方面激勵創業動力，一方面鼓勵民眾參考採購，用得好多買一點，用行動支持青創。

嘉年華攤位可用現金購買青創產品，如向縣政府購買園遊券，買100元得到200元消費券，以此類推，出售園遊券攤位前大排長龍。王惠美等人逐攤參觀，她看到限定款文創服裝都佇足翻看，詢問款式和價錢，流露「女人衣櫥裡永遠少一件衣服」的愛美天性，好吃好玩的攤位也停下來多看多問，為創業青年帶進不少買氣。

彰化縣青年創業嘉年華加碼送雙倍園遊券，集章可兌換手做DIY商品，民眾相當踴躍。記者簡慧珍／攝影
彰化縣長王惠美參觀青年創業嘉年華攤位，看到限量版潮牌衣服，佇足逐一翻開。記者簡慧珍／攝影
