彰化青年創業嘉年華園遊券金額加倍送 明天還有別錯過

114年青年創業嘉年華今、明舉行，彰化縣政府邀請創業青年在員林市圓林園擺設40個攤位，涵蓋餐飲、文創手作、農特產品，購買園遊券雙倍送消費金額，受年輕人喜愛的樂團將駐場表演凝聚人氣，縣政府希望為創業青年開拓展銷商機。

彰化縣圓林園青創基地今年成立，3個辦公室已出租，30席小型辦公桌位也被訂光，縣政府在青創基地外的圓林園滯洪池草地舉辦青年創業嘉年華，下午舉行開幕典禮，縣長王惠美、員林市代理市長賴致富出席之外，下屆縣長參選人立法委員陳素月、縣政府參議柯呈枋、彰化市長林世賢到場爭取年輕選民支持，縣議員曹嘉豪、凃俊任和張欣倩也與會跟民眾打招呼。

王惠美說，縣政府積極輔導青年留鄉返創業扎根，每年在縣議會支持下編列1千萬元，符合縣政府鼓勵青創資格的最高可獲30萬元創業圓夢補助和陪伴式創業輔導。她強調，30萬元不是貸款「借給你」，是送給青年創業的禮物，迄今補助136人，今、明兩天舉辦有創嘉年華進一步協助創業青年把產品呈現在大眾面前，一方面激勵創業動力，一方面鼓勵民眾參考採購，用得好多買一點，用行動支持青創。