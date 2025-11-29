爺奶級日本達人指導彰化二林手打蕎麥麵認證 明香田國小快閃品嘗
彰化縣二林鎮農會手打蕎麥麵教室今舉辦認證，來自日本的9名手打蕎麥麵師傅全程觀看和評分，今年有別以往的是明天在香田國小舉辦蕎麥麵快閃活動，兩小時示範製作和免費品嘗，喜歡蕎麥麵的民眾不可錯過。
最新統計全台蕎麥種植面積縮減至100公頃，林鎮是全國蕎麥重要產地，契作面積占四成，鎮農會推廣蕎麥食品，尤其是手打蕎麥麵製作，連年邀請日本職人山田綱、大內卓來台教學，今年連同山田綱、大內卓，來了9名平均年齡71歲的爺、奶級手打蕎麥麵高手，參加認證的選手事後請教都獲益良多。
今手打蕎麥麵認證分為初段、二段，各8人、9人參加，選手一絲不苟和麵、揉麵糰到切麵條，二林鎮農會理事長陳界灯到場為選手加油打氣，感受到氣氛嚴肅緊張，他形容「好像家庭關係準備開戰」，選手忍不住笑了，緊繃神經瞬間鬆弛。
陳界灯感謝斗苑休區協會承辦這次打手蕎麥麵活動；山田綱說，跟去年相比，選手程度更精進，而且二林蕎麥品種來自日本，經過台灣農業技術改良，蕎麥麵粉品質超越日本，做出的蕎麥麵口感很好，令人驚喜。
二林鎮農會職員楊怡妮曾參加鎮農會蕎麥麵參訪團到日本見習，去年又到日本參加農業文化交流學蕎麥麵，加上自己勤練，今天暫卸工作報名初段，明天蕎麥麵快閃活動再當工作工員；她說，即使看多次認證，換成自己當選手很緊張，取得初段資格後將致力推廣蕎麥麵美食文化。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言