爺奶級日本達人指導彰化二林手打蕎麥麵認證 明香田國小快閃品嘗

彰化縣二林鎮農會手打蕎麥麵教室今舉辦認證，來自日本的9名手打蕎麥麵師傅全程觀看和評分，今年有別以往的是明天在香田國小舉辦蕎麥麵快閃活動，兩小時示範製作和免費品嘗，喜歡蕎麥麵的民眾不可錯過。

最新統計全台蕎麥種植面積縮減至100公頃，林鎮是全國蕎麥重要產地，契作面積占四成，鎮農會推廣蕎麥食品，尤其是手打蕎麥麵製作，連年邀請日本職人山田綱、大內卓來台教學，今年連同山田綱、大內卓，來了9名平均年齡71歲的爺、奶級手打蕎麥麵高手，參加認證的選手事後請教都獲益良多。

今手打蕎麥麵認證分為初段、二段，各8人、9人參加，選手一絲不苟和麵、揉麵糰到切麵條，二林鎮農會理事長陳界灯到場為選手加油打氣，感受到氣氛嚴肅緊張，他形容「好像家庭關係準備開戰」，選手忍不住笑了，緊繃神經瞬間鬆弛。

陳界灯感謝斗苑休區協會承辦這次打手蕎麥麵活動；山田綱說，跟去年相比，選手程度更精進，而且二林蕎麥品種來自日本，經過台灣農業技術改良，蕎麥麵粉品質超越日本，做出的蕎麥麵口感很好，令人驚喜。