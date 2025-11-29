彰化芳苑鄉農會新品人蔘山藥上市 適合冬令進補增加膳食纖維

彰化縣芳苑鄉農會今在王功福海宮，舉辦一年一度產業文化農特產品展售暨農民節表彰大會，同步發表新產品「人蔘山藥」，現場DIY人蔘山藥寶寶，展示人蔘山藥料理，期待趁著冬令進補提高曝光率和銷售紀錄。

芳苑鄉農會今活動有六大主題，包括家政班聯合成果展、食農體驗DIY、地方社區舞蹈表演、青農展售農特產品、彩繪山藥寶寶、兒童氣墊樂園，福海宮廣場滿滿都是參加芳苑年度農業盛會的民眾。

芳苑鄉農會總幹事洪翊桓說，今活動展示和展售農特產品之外，最重要的是發表新產品人蔘山藥，經過優秀青農採友善農法在芳苑「風頭水尾」農地試種成功，品質穩定，入口散發淡淡人蔘香氣，久煮不爛但口感軟糯，有潤肺止咳食療效果，是很好的養生食品，冬季可與補品一起煮，補充膳食纖維。

鄉長林保玲到場，協助推廣人蔘山藥，洪翊桓初任鄉農會總幹事，以後進心情說要向擅長行銷芳苑鄉農特產品的鄉長學習推廣「眉角」，林保玲說，今天就像辦喜事，看到年輕人回來芳苑務農成為青農，鄉公所非常開心，一定會和鄉農會攜手合作能發揚芳苑鄉農特產品，讓大家看見芳苑鄉的美好。