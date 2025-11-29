快訊

中研院長遴選「陳建仁呼聲高」 陳培哲：中研院存廢更該被討論

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

聽新聞
0:00 / 0:00

彰化家扶提供就業諮詢 教弱勢家庭「釣魚」

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化家扶中心今發放扶助金和物資的同時，說明服務方案和項目。記者簡慧珍／攝影
彰化家扶中心今發放扶助金和物資的同時，說明服務方案和項目。記者簡慧珍／攝影

又到歲末年終，彰化家扶中心今在縣內5個服務據點發放扶助金和物資，受大環境景氣影響，發放戶數再創新高，來到1719戶；家扶社工除了發放，也對新戶說明扶助的服務項目和權益。

上午不到9點，5個服務據點廣場停滿機車，受扶助家庭親子排隊等候領取，彰化家扶送出各方捐贈的白米、麵條、夾心麵包、冷凍食品等多種物資和扶助金。目前大四的「小思（化名）」被扶助多年，今到場領取扶助金和物資的同時也諮詢就業資訊，希望畢業後找到好工作脫貧，更期許未來有能力回饋社會。

彰化家扶統計，受扶助家庭連續3年增加，依序為2023年153戶、2024年171戶、今年186戶，約3千名兒少被扶助，弱勢家庭中有593人無業、397人當臨時工、82人做家庭代工，基本上主要經濟來源為政府與社福機構補助，彰化家扶因此攜手勞動力發展署到5個服務據點提供就業諮詢與媒合。

彰化家扶主任王震光說，彰化家扶七成受扶助家庭月收入不到3萬元，26.3%家庭月收入不到1萬5千元，生活拮据，彰化家扶透過經濟扶助、發放獎助學金、急難救助、發放物資等方式減輕他們的壓力，另規畫多元專業性服務方案協助他們培力脫貧。

彰化 月收入

延伸閱讀

推形象影片走入漁村 陳亭妃：台南需要讓人民有依靠的市長

新北16家企業捐節能家電 助弱勢每年省電6.3萬度

NBA／在德州暖心送火雞、球鞋幫助弱勢家庭 福克斯融入馬刺

金門家扶志工啟動「愛家服務」 助弱勢家庭翻修溫暖小窩

相關新聞

彰化家扶提供就業諮詢 教弱勢家庭「釣魚」

又到歲末年終，彰化家扶中心今在縣內5個服務據點發放扶助金和物資，受大環境景氣影響，發放戶數再創新高，來到1719戶；家扶...

影／2025彰化縣聯合婚禮鼓勵樂婚願生 生育津貼加碼金額曝光

2025彰化縣聯合婚禮今在永靖鄉成美文化園喜氣登場，新人大多數按照今年聯合婚禮主題穿著中式喜服參加，典禮中縣議員張雪如幫...

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

台中市長盧秀燕連前天與昨天赴和平區視察，市議員江肇國昨爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，他請盧市府好好查清...

彰化庇護島常挨撞 路口畫轉彎輔助線防撞

鑑於近來縣內屢傳庇護島遭撞事件，彰化縣府今年11月中旬在彰化市旭光路與光華街、田中鎮中正路一段與斗中路兩路口新增的4座庇...

只想花5百…他遭疲勞轟炸推銷砸23萬買保養品 台中這店被貼「消費警訊」

台中市法制局公布豐原區怡豫公司屢違反消費者保護法，劉姓男子到廟東拜拜被推銷，原只想花500元洗臉、修眉，卻遭連番推銷、疲...

台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

台中市的公車動態系統今天上午9時許突然當機，智慧站牌、台中Go App、網頁等無法顯示公車即時資訊，民眾不知道公車何時到...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。