彰化家扶提供就業諮詢 教弱勢家庭「釣魚」

又到歲末年終，彰化家扶中心今在縣內5個服務據點發放扶助金和物資，受大環境景氣影響，發放戶數再創新高，來到1719戶；家扶社工除了發放，也對新戶說明扶助的服務項目和權益。

上午不到9點，5個服務據點廣場停滿機車，受扶助家庭親子排隊等候領取，彰化家扶送出各方捐贈的白米、麵條、夾心麵包、冷凍食品等多種物資和扶助金。目前大四的「小思（化名）」被扶助多年，今到場領取扶助金和物資的同時也諮詢就業資訊，希望畢業後找到好工作脫貧，更期許未來有能力回饋社會。

彰化家扶統計，受扶助家庭連續3年增加，依序為2023年153戶、2024年171戶、今年186戶，約3千名兒少被扶助，弱勢家庭中有593人無業、397人當臨時工、82人做家庭代工，基本上主要經濟來源為政府與社福機構補助，彰化家扶因此攜手勞動力發展署到5個服務據點提供就業諮詢與媒合。

彰化家扶主任王震光說，彰化家扶七成受扶助家庭月收入不到3萬元，26.3%家庭月收入不到1萬5千元，生活拮据，彰化家扶透過經濟扶助、發放獎助學金、急難救助、發放物資等方式減輕他們的壓力，另規畫多元專業性服務方案協助他們培力脫貧。