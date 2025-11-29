快訊

十年之約！男子調職淚別橘貓「用鼻尖輕觸手腕回應」 至今還在老地方等待

齊柏林衛星升空！賴總統、蕭美琴直呼感動 網哭：齊導演飛高高保佑台灣

邱澤婚禮誓詞太催淚！大咖女星「失控爆哭」妝全花掉 陶晶瑩、林心如看傻眼

影／2025彰化縣聯合婚禮鼓勵樂婚願生 生育津貼加碼金額曝光

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣民集團結婚在永靖鄉成美文化園留下幸福回憶。記者簡慧珍／攝影
彰化縣民集團結婚在永靖鄉成美文化園留下幸福回憶。記者簡慧珍／攝影

2025彰化縣聯合婚禮今在永靖鄉成美文化園喜氣登場，新人大多數按照今年聯合婚禮主題穿著中式喜服參加，典禮中縣議員張雪如幫縣政府宣布，明年起彰化縣生育補助加碼到第三胎8萬元，新人一定要加油，縣長王惠美在台下笑咪咪默認新政策。

成美文化園活動會館紅綵、鮮花布置得喜氣洋洋，42對新人中的新娘，有的穿大紅漢服，有的頭插鳳凰金釵，沒穿紅色系喜服而穿長袍馬褂的新郎身戴紅綵，對對才子佳人接受各方祝福，立法委員謝衣鳯、縣議員劉惠娟等人都獻上百年好合的吉祥話，縣議員張雪如宣布縣政府提案生育補助加碼，從每胎3萬元，提高到第二胎5萬元、第三胎8萬元，縣議會將加油審查通過。

王惠美擔任主婚人，說明近年全縣設立7處公設民營托嬰中心、10處育兒親子館，未來全縣逐步增加37處公設民營托嬰中心和20處育兒親子館，期許縣政府成為青年成家立業的後盾，共營「樂婚、願生、能養」美好彰化。

王惠美證婚後要新人「夫妻對拜」，聯合婚禮主持人依序喊出三部曲，一拜誰先起來誰買菜、二拜誰先起誰做飯、三拜誰先起誰管錢，對拜的新郎有處處禮讓新娘，也有始終不鞠躬，永靖鄉民代表會主席林致安按一名新郎的頭不讓他起來，新娘笑得合不攏嘴，林致安說「受託執行，讓新郎永遠服從太太。」

今年聯合婚禮獎品豐富，除了縣政府5千元商品券，縣議會、區漁會、彰化郵局等16家公民營單位贈送成家禮，王惠美抽出多輛電動機車送給新人，全場洋溢喜氣和歡樂。

彰化縣永靖鄉民代表會主席林致安壓住新郎的頭鞠躬，讓新娘得到婚姻中永遠被尊重疼愛的祝福。記者簡慧珍／攝影
彰化縣永靖鄉民代表會主席林致安壓住新郎的頭鞠躬，讓新娘得到婚姻中永遠被尊重疼愛的祝福。記者簡慧珍／攝影

