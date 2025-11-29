聽新聞
0:00 / 0:00

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
台中市議員江肇國今爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」。圖／翻攝自江肇國臉書
台中市議員江肇國今爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」。圖／翻攝自江肇國臉書

台中市長盧秀燕連前天與昨天赴和平區視察，市議員江肇國昨爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，他請盧市府好好查清楚，絕不能再放任發生。環保局說，經和平區公所派員巡檢，初判為登山遊客丟棄，若查獲違規，行為人最高可罰10萬元。

江肇國在臉書PO文表示，和平山區竟然被亂丟垃圾、甚至直接燃燒！有山友向他反映，在和平區志佳陽大山的路線上，出現了「垃圾燃燒坑」。從現場照片可見多次焚燒痕跡，土壤焦黑，垃圾堆中還夾雜大量塑膠瓶罐與紙類。更離譜的是，垃圾坑就在水源旁，正下游就是德基水庫。

江肇國指出，除了亂丟垃圾，更對山林、水源造成汙染！焚燒產生的有毒物質、飛灰及滲漏物，很可能已經往下游滲透，影響土壤與水質，甚至是農作及飲用水。連登山的山友都看不下去，看到山水被這樣對待，真的非常心痛，更讓人擔心山區恐怕不只一處有類似情況。

江肇國說明，他已立刻向台中市環保局檢舉，要求查明來源、徹底處理。盧秀燕這兩天才到和平區視察，請盧市府好好查清楚，絕不能再放任發生。

環保局指出，經和平區公所派員稽查，初步認定該區域為國家公園管轄區域，區公所將盡速再次前往定位座標確認權管單位後，發文權管單位要求限期改善。

環保局說明，環保局將與和平區清潔隊針對議員所指區域路線詳加查察，如有相關事證將針對行為人具體告發，並依違反廢棄物清理法，最高可罰6000元；如查獲行為人任意露天燃燒一般廢棄物屬實，依違反空氣汙染防制法，最高可處10萬元。

環保局指出，和平區的環境清潔維護工作由該區公所負責執行；環保局為協助和平區環境維護，分別於108及113年補助和平區公所設置監視設備共11處，並提供垃圾子車4輛，以改善民眾亂丟垃圾情況。

台中市議員江肇國今爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」。圖／翻攝自江肇國臉書
台中市議員江肇國今爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」。圖／翻攝自江肇國臉書

環保局 江肇國

延伸閱讀

誰來接棒盧秀燕 鄭麗文：以勝選為原則

「我有點緊張！」台美關稅即將開牌 盧秀燕親曝中部產業的憂心

影／肯定盧秀燕政績 鄭麗文：全國都羨慕台中市有這位好市長

一天攻克4座高山派出所 盧秀燕挺進中市最高海拔雪山所

相關新聞

彰化庇護島常挨撞 路口畫轉彎輔助線防撞

鑑於近來縣內屢傳庇護島遭撞事件，彰化縣府今年11月中旬在彰化市旭光路與光華街、田中鎮中正路一段與斗中路兩路口新增的4座庇...

盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

台中市長盧秀燕連前天與昨天赴和平區視察，市議員江肇國昨爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，他請盧市府好好查清...

只想花5百…他遭疲勞轟炸推銷砸23萬買保養品 台中這店被貼「消費警訊」

台中市法制局公布豐原區怡豫公司屢違反消費者保護法，劉姓男子到廟東拜拜被推銷，原只想花500元洗臉、修眉，卻遭連番推銷、疲...

台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

台中市的公車動態系統今天上午9時許突然當機，智慧站牌、台中Go App、網頁等無法顯示公車即時資訊，民眾不知道公車何時到...

彰化埤頭米新名「埤9米」今公開 諧音引人聯想印象深刻

2025埤頭好米讚．幸福綠照站．產業創新推廣活動，今在彰化縣埤頭農會廣場熱鬧登場，相對往年規模較小，但埤頭「F4」展示、...

新社花海暨台中國際花毯節後天落幕 警方籲搭接駁車免塞車

為期23天的「2025 新社花海暨台中國際花毯節」活動，將在後天閉幕，展期中已吸引數百萬人次到訪，台中市東勢警分局呼籲遊...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。