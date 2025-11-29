盧秀燕視察中…綠議員爆和平山區驚見「垃圾燃燒坑」環保局說話了

台中市長盧秀燕連前天與昨天赴和平區視察，市議員江肇國昨爆料，和平區志佳陽大山的路線出現「垃圾燃燒坑」，他請盧市府好好查清楚，絕不能再放任發生。環保局說，經和平區公所派員巡檢，初判為登山遊客丟棄，若查獲違規，行為人最高可罰10萬元。

江肇國在臉書PO文表示，和平山區竟然被亂丟垃圾、甚至直接燃燒！有山友向他反映，在和平區志佳陽大山的路線上，出現了「垃圾燃燒坑」。從現場照片可見多次焚燒痕跡，土壤焦黑，垃圾堆中還夾雜大量塑膠瓶罐與紙類。更離譜的是，垃圾坑就在水源旁，正下游就是德基水庫。

江肇國指出，除了亂丟垃圾，更對山林、水源造成汙染！焚燒產生的有毒物質、飛灰及滲漏物，很可能已經往下游滲透，影響土壤與水質，甚至是農作及飲用水。連登山的山友都看不下去，看到山水被這樣對待，真的非常心痛，更讓人擔心山區恐怕不只一處有類似情況。

江肇國說明，他已立刻向台中市環保局檢舉，要求查明來源、徹底處理。盧秀燕這兩天才到和平區視察，請盧市府好好查清楚，絕不能再放任發生。

環保局指出，經和平區公所派員稽查，初步認定該區域為國家公園管轄區域，區公所將盡速再次前往定位座標確認權管單位後，發文權管單位要求限期改善。

環保局說明，環保局將與和平區清潔隊針對議員所指區域路線詳加查察，如有相關事證將針對行為人具體告發，並依違反廢棄物清理法，最高可罰6000元；如查獲行為人任意露天燃燒一般廢棄物屬實，依違反空氣汙染防制法，最高可處10萬元。