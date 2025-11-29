彰化庇護島常挨撞 路口畫轉彎輔助線防撞

鑑於近來縣內屢傳庇護島遭撞事件，彰化縣府今年11月中旬在彰化市旭光路與光華街、田中鎮中正路一段與斗中路兩路口新增的4座庇護島，路口將繪製轉彎輔助線，沿線行駛。交通處表示，明年起也會針對16縣道進行交通體檢，若有必要也會增設庇護島。

交通部2024年修訂法規，規定行人穿越道長度超過25公尺，須設置庇護島；超過15公尺則得設置。然而實際設置後，全台仍頻傳汽機車自撞事故，各縣市也陸續檢討庇護島位置與轉彎半徑，修正改善。

縣府交通處說，彰化市旭光路與光華街鄰近彰化基督教醫院，人車流量大，現行路寬約18公尺，已有庇護島，但為改善現行道路銜接「扭來扭去」的問題，將中央分隔島瘦身，並重新套疊行車軌跡，經評估決定將島頭後退，使道路空間更充裕。

至於田中鎮中正路一段與斗中路路寬僅12公尺，但為提升行人安全，將增設3處庇護島，並使行人穿越線與車道正交，縮短行人通過時間。

交通處長林孟弘說，行人庇護島都會由交通技師評估，並做轉向行車軌跡套用模擬，才定下島頭位置，反光標誌、交通標誌、導標等都能提醒駕駛，且會畫行車導引線，讓車輛順著走。

交通處指出，明年起，將啟動縣內16條縣道的交通總顧問體檢，易肇事路段及影響行人通行的路口都會評估，若有庇護島需求也將陸續規畫增設，以提升行人安全。