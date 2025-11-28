只想花5百…他遭疲勞轟炸推銷砸23萬買保養品 台中這店被貼「消費警訊」

台中市法制局公布豐原區怡豫公司屢違反消費者保護法，劉姓男子到廟東拜拜被推銷，原只想花500元洗臉、修眉，卻遭連番推銷、疲勞轟炸，以無卡分期、現金買了23萬元保養品；法院認定怡豫以誘導邀約構成「訪問交易」，判怡豫及融資公司應返還劉已支付的9萬4855元，剩餘債權不存在。

台中市法制局表示，豐原區中正路149號的怡豫股份有限公司（店招：Elegant&Unique），屢次違反消費者保護法、台中市消費者保護自治條例，市府審酌違規情節、消費申訴案顯著增加，今由消保官到場張貼「消費警訊」公告，提醒消費者慎選店家、謹慎消費。

劉姓男子提告主張，他2024年2月17日到豐原廟東拜拜，經過怡豫公司店面經推銷人員發口罩、未經同意朝他手塗保養品，自己想體驗洗臉，期間員工不停推銷產品，他不堪疲勞轟炸未能正常思考，前後花23萬4000元買保養品。

劉表示，店家得知他沒信用卡，就要他向融資公司辦理無卡分期付款、簽同意書，就其中20萬4000元分期付款，其餘3萬元則領現金支付。

劉也說，怡豫公司推銷方式屬誘導邀約，應同屬消保法所定的訪問交易類型，他可在領到商品7日內，單方面向怡豫公司表示解除契約，他19日再上門要求退款卻遭拒，再寄存證信函對方也置之不理，對怡豫、融資公司提告求償。

怡豫公司抗辯稱，劉對保養品深感興趣，員工費時介紹，雙方討價還價才以23萬4000元成立買賣契約，過程中沒有強迫其意思。

台中地院查，黃當初僅打算花500元洗臉、修眉，怡豫公司持續推銷美容商品，又引導上樓諮詢，以連貫式推銷的誘導行為，讓他欠缺事前心理準備、未能深思熟慮。

中院認定，雙方簽立的20萬4000元分期付款契約部分，確屬消保法規定的「訪問交易」，劉得7天內以書面告知怡豫公司解約，因此劉期間內存證信函送達，應解除契約；但其餘以現金3萬元購買保養品部分，是劉後續再決定、斟酌考慮另行起意的消費行為，不屬誘導邀約，不得主張解約。

中院計算後，判怡豫、融資公司，應返還劉男已繳的分期款項、利息一共9萬4855元，剩餘分期債權不存在。