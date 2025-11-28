台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

台中市的公車動態系統今天上午9時許突然當機，智慧站牌、台中Go App、網頁等無法顯示公車即時資訊，民眾不知道公車何時到站。議員批評，動態系統故障後市府沒有善盡告知義務，應第一時間告知市民；市府表示，中華電信機房電力中斷導致系統異常，廠商搶修中。

台中市議員周永鴻表示，今天上午台中市公車動態系統全面當機，10時許開始，智慧站牌跑馬燈、公車動態網頁與台中Go App都無法顯示資訊，民眾只能在站牌苦等，彷彿「觀落陰」。

周永鴻批評，公車動態系統癱瘓影響層面巨大，但市府面對如此重大的民生交通異常，只有在網頁版的台中公車動態系統，以跑馬燈的方式說明，其他管道包含台中Go、市長盧秀燕臉書、市府臉書、市府官方LINE帳號等等，完全沒有提及相關資訊。

周永鴻要求，交通局除了儘速修復公車動態系統，更應該在第一時間透過多元管道主動告知市民，並檢討系統異常時的宣導與備案，不要再讓民眾在公車站苦等。

交通局表示，今天上午9時許公車動態系統出現異常，調查確認是公車動態伺服器中心租用的中華電信機房，不明原因電力中斷，目前系統商正在全力搶修，尚未復電；交通局已請各線路的公車駕駛協助民眾，提供公車資訊與相關服務。