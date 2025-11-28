快訊

「我準備好了」楊瓊瓔宣布參選台中市長 江啟臣、何欣純皆回應

被利用？石破茂稱尊重北京「台灣是中國一部分」看法 陸駐日使館轉發

甜蜜接吻！邱澤哽咽、許瑋甯淚崩 「牽著妳的手直到化成灰燼」誓詞曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中公車動態系統今天當機一整天，議員批評市府沒有善盡告知義務，市府表示是中華電信機房斷電導致，目前全力搶修中。圖／議員周永鴻辦公室提供
台中公車動態系統今天當機一整天，議員批評市府沒有善盡告知義務，市府表示是中華電信機房斷電導致，目前全力搶修中。圖／議員周永鴻辦公室提供

台中市的公車動態系統今天上午9時許突然當機，智慧站牌、台中Go App、網頁等無法顯示公車即時資訊，民眾不知道公車何時到站。議員批評，動態系統故障後市府沒有善盡告知義務，應第一時間告知市民；市府表示，中華電信機房電力中斷導致系統異常，廠商搶修中。

台中市議員周永鴻表示，今天上午台中市公車動態系統全面當機，10時許開始，智慧站牌跑馬燈、公車動態網頁與台中Go App都無法顯示資訊，民眾只能在站牌苦等，彷彿「觀落陰」。

周永鴻批評，公車動態系統癱瘓影響層面巨大，但市府面對如此重大的民生交通異常，只有在網頁版的台中公車動態系統，以跑馬燈的方式說明，其他管道包含台中Go、市長盧秀燕臉書、市府臉書、市府官方LINE帳號等等，完全沒有提及相關資訊。

周永鴻要求，交通局除了儘速修復公車動態系統，更應該在第一時間透過多元管道主動告知市民，並檢討系統異常時的宣導與備案，不要再讓民眾在公車站苦等。

交通局表示，今天上午9時許公車動態系統出現異常，調查確認是公車動態伺服器中心租用的中華電信機房，不明原因電力中斷，目前系統商正在全力搶修，尚未復電；交通局已請各線路的公車駕駛協助民眾，提供公車資訊與相關服務。

公車駕駛 台中市 周永鴻

延伸閱讀

綠議員批台中七建設追加破千億 盧秀燕反擊：高捷黃線就加906億

不只遭陸懸賞！網驚現斬殺閩南狼 盧秀燕：在台中鬧事絕不寬貸

出示王姓獸醫佐聲明打臉台中市府 周永鴻：盧秀燕說謊應負責

非洲豬瘟專案報告 議員爆王姓獸醫佐陳情「扭曲事實」提3點聲明

相關新聞

只想花5百…他遭疲勞轟炸推銷砸23萬買保養品 台中這店被貼「消費警訊」

台中市法制局公布豐原區怡豫公司屢違反消費者保護法，劉姓男子到廟東拜拜被推銷，原只想花500元洗臉、修眉，卻遭連番推銷、疲...

台中公車動態系統當機一整天 中市府：電信機房電力中斷搶修中

台中市的公車動態系統今天上午9時許突然當機，智慧站牌、台中Go App、網頁等無法顯示公車即時資訊，民眾不知道公車何時到...

注意！彰南5鄉鎮12月3日起停水降壓23小時 近2萬戶受影響

台灣自來水公司第十一區管理處辦理彰南蓄配水池管線改接工程，預定12月3日上午8時至12月4日上午 7 時停水，計有5鄉鎮...

彰化埤頭米新名「埤9米」今公開 諧音引人聯想印象深刻

2025埤頭好米讚．幸福綠照站．產業創新推廣活動，今在彰化縣埤頭農會廣場熱鬧登場，相對往年規模較小，但埤頭「F4」展示、...

新社花海暨台中國際花毯節後天落幕 警方籲搭接駁車免塞車

為期23天的「2025 新社花海暨台中國際花毯節」活動，將在後天閉幕，展期中已吸引數百萬人次到訪，台中市東勢警分局呼籲遊...

「無卡分期」審核太寬鬆…中市法制局長：中央不納管 地方貼警訊亡羊補牢

台中市豐原的美容店家怡豫公司消費糾紛頻傳，市府今張貼消費警訊告示。法制局指出，怡豫公司與特定資融公司合作，透過無卡分期誘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。