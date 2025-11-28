快訊

彰化埤頭米新名「埤9米」今公開 諧音引人聯想印象深刻

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣埤頭鄉農會分送F4製作的小吃，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影
彰化縣埤頭鄉農會分送F4製作的小吃，民眾大排長龍領取。記者簡慧珍／攝影

2025埤頭好米讚．幸福綠照站．產業創新推廣活動，今在彰化縣埤頭農會廣場熱鬧登場，相對往年規模較小，但埤頭「F4」展示、家政班和綠色照顧班的成果展齊全，埤頭米首次冠名「埤9米」諧音「啤酒米」令人印象深刻，鄉農會強調埤9米香醇美味保證吃了不醉。

埤頭鄉農會邀請小有鹿小院農場負責人羅琨雄吹奏長笛，平原社區、興農社區、合興社區、中和社區、綠照班的熟齡美女表演舞蹈，會中頒獎表揚稻米達人前三名與優勝者，才藝表演和頒獎的過程中，埤頭鄉農會家政老師教做方形、三角、蔥米的飯糰，鄉農會總幹事辦公室改為埤頭F4等成果展覽室，數以百名民眾擠滿廣場，人聲樂聲鼎沸。

埤頭鄉是台稉九號米的試種發源地，鄉農會自2005起每年花費十多萬元做稻米產銷履歷認證，並與中興大學合作提升稻米品質，埤頭鄉台稉九號米連年勇奪稻米達人的榮譽。鄉農會總幹事王宋民說，每次介紹「埤頭鄉台稉九號米」名詞太長，大家腦力激盪想出縮寫和簡稱「啤9米」，今喊出啤9米，民眾第一時間反應是「啤酒米？」果然充分達到宣導效果。

埤頭F4是埤頭青蔥、啤9米、包心白菜、平地梨，都相當搶手，鄉農會今展示埤頭F4也展出小黃瓜、蘆筍、玉米筍、青花菜、百香果等蔬果，想購買可到場邊百大青農得主的攤位選購。大統幼兒園跳完活潑可愛舞蹈後，民眾紛紛排隊領取香蒜飯，連同前面時段的炒米粉、肉粽、芋粿等食品，人人雙手提滿小吃快樂賦歸。

埤頭鄉農會碾穀新機器等相關設備約6千萬元，來不及完工在今天啟用，「埤頭好米讚」活動因此小而美，鄉農會表示，相關機器設備明年一定能裝設完成和運作，屆時配合啟用典禮，明年農業文化活動將擴大舉辦。

農會 稻米 達人

