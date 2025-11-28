注意！彰南5鄉鎮12月3日起停水降壓23小時 近2萬戶受影響

台灣自來水公司第十一區管理處辦理彰南蓄配水池管線改接工程，預定12月3日上午8時至12月4日上午 7 時停水，計有5鄉鎮需配合停水或減壓約23小時，合計停水戶數為4978戶，水壓下降戶數為1萬4974戶，受影響戶數共1萬9952戶，台水呼籲用戶提前貯水備用。

台水公司表示，停水影響區域，包括永靖鄉崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村共3339 戶停水；田尾鄉柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村共1639 戶停水。

降壓供水影響區域，則有永靖鄉浮圳村、永興村、新莊村共1250戶；田尾鄉豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村共3666 戶；北斗鎮中寮里、西安里、大道里共4097 戶降壓；埤頭鄉和豊村987 戶降；溪州鄉西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村共 4974 戶。

台水公司提醒民眾，停水時間，請提前儲水備用，應關閉抽水機電源以免損壞，在總表前關閉制水閥栓以避免發生可能虹吸汙染，恢復供水時，管線末端及高地區域，可能會有較延遲復水現象。 如欲確認相關停復水進度，可至台灣自來水公司停水查詢系統查詢：https://web.water.gov.tw/wateroffmap/map 或電洽台灣自來水公司第十一區管理處(04)7245031轉257或259 查詢。