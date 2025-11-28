「無卡分期」審核太寬鬆…中市法制局長：中央不納管 地方貼警訊亡羊補牢

台中市豐原的美容店家怡豫公司消費糾紛頻傳，市府今張貼消費警訊告示。法制局指出，怡豫公司與特定資融公司合作，透過無卡分期誘使消費者高額消費；無卡分期的審核過於寬鬆，遊走於法律的灰色地帶，但中央不以專法納管，地方也只能用「貼消費警訊」來亡羊補牢。

法制局長李善植表示，怡豫以訪問交易搭配無卡分期的推銷方式，誘使消費者高額消費，並沒有違反消費者保護法或相關法令，也不涉及刑法詐欺罪等等，「並不是用騙的」，盡管帶有強迫推銷的性質，並未到達違法情節，市府也只能用「張貼警訊」的非強制手段。

李善植指出，市府去年修正台中市消費者保護自治條例，第31條「企業經營者違規重大逾期未改，市府得於營業處所揭示警訊公告30日」，當時中央有很多意見，認為有妨害營業自由之虞，應該要有母法作為依據，問題是中央也沒有處理相關規範，台中現在是全國唯一採取此類做法的縣市。

關於無卡分期貸款，李善植直言，這類交易的審查方式過於寬鬆，完全不需要出具財力證明，常常是一通電話詢問「在哪裡上班」、「家住哪裡」，就能貸出數十萬額度，然而消費者真實財力未必能負擔，不只怡豫，前年就發生中部上百名大學生無卡分期，總欠款超過千萬元的荒唐事件。

李善植指出，要管理這類無卡分期放款的資融公司，只能由中央統一修法納管，最好是訂定專法。中央2008年提出資融公司法草案，但一直沒有過，就這麼躺在立法院；金管會之前也納管資融公司，但僅限大型公司，且只有納管而無罰則，實際效用有限。

「中央不管，地方能做的就是儘量提醒。」李善植表示，怡豫先前和另一家資融公司合作，市府建議後該公司不再和怡豫合作，但怡豫又找到第一國際資融公司，市府也只能繼續勸導；地方政府受限於地方制度法，強制力有限，若中央沒有動作，縣市政府僅能提醒、張貼警告標示，終究是亡羊補牢。