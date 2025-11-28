台中和平區自達線幸福巴士今上路 在地鄉親持票證免費搭車

和平區「自達線」幸福巴士今天正式上路營運，台中市長盧秀燕今天在雙崎921紀念公園表示，「只要有一位居民有需要，就值得一班幸福巴士開往部落，」展現市府對偏鄉交通的重視，在地鄉親甚至可持電子票證免費搭乘外出、就醫，為偏鄉居民帶來更便利的交通服務。

市長盧秀燕表示，繼梨山地區首條幸福巴士後，自達線是和平區第二條幸福巴士路線，由在地雙崎社區發展協會合法轉型營運；她強調，這條路線深入大安溪沿線的桃山、達觀、香川、竹林、烏石坑、雙崎、三叉坑等部落，更串聯東勢及卓蘭等鄰近生活圈，

交通局長葉昭甫指出，自達線這條幸福巴士，結合中華汽車幸福守護計畫捐助車輛，透過公私協力招募在地人服務在地人，大幅提升偏鄉交通可及性，並由居民共同命名的路線，象徵「從自由到達觀、從部落到城市」的連結，自今年4月試營運至10月底，已行駛1404班次，服務2495人次，成效顯著。路線範圍延伸至和平區行政中心，整合就學、長照等多元交通需求。

值得一提的是，自達幸福巴士也成為自由國小棒球隊的專屬接駁車，該校50多名學生中過半是棒球隊成員，畢業生楊柏勛更在2024年第11屆U12亞洲少棒錦標賽為台灣奪冠，盧市長說，這輛8人座小巴將陪伴球員們訓練與征戰各地比賽，是「最夠力的啦啦隊」。