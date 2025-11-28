彰化12/3上午8時起停水23小時 近2萬戶受影響

快訊

中央社／ 彰化28日電

台灣自來水公司辦理彰南蓄配水池管線改接工程，預定於12月3日上午8時至12月4日上午7時停水或降壓供水23小時，共有南彰化5個鄉鎮、近2萬戶受影響。

台灣自來水公司第十一區管理處今天發布新聞稿指出，為辦理彰南蓄配水池管線改接工程，預計於12月3日上午8時至12月4日上午7時停水施工，部分鄉鎮地區自來水供應需配合停水或減壓時間約23小時；停水4978戶，水壓下降1萬4974戶，共1萬9952戶受影響。

自來水公司指出，停水影響區域為永靖鄉崙子村、光雲村、五汴村、東寧村、瑚璉村，共3339戶；田尾鄉柳鳳村、打簾村、溪畔村、陸豐村，共1639戶。

降壓供水影響區域包括永靖鄉浮圳村、永興村、新莊村，共1250戶；田尾鄉豐田村、田尾村、新厝村、正義村、仁里村、饒平村、溪頂村、海豐村，共3666戶；北斗鎮中寮里、西安里、大道里，共4097戶；埤頭鄉和豊村共987戶。

水壓降低區域還有溪州鄉西畔村、張厝村、柑園村、潮洋村、成功村、三條村、三圳村、榮光村、水尾村、菜公村、圳寮村、大庄村，共4974戶。

自來水公司表示，居民於停水期間請關閉抽水機電源，以免損壞，建築物自來水進水口低於地面的用戶請將總表前制水閥栓關閉，避免可能因虹吸作用受污染，呼籲受影響用戶提前儲水備用。

停水 水公司 成功

