多人受害…台中黑心美容店坑殺學生 貼貼紙、填問卷卻變20萬消費

台中市豐原區美容商店怡豫股份有限公司屢傳消費糾紛，市政府今天開全國之先，到店家門口張貼消費警訊公告。法制局指出，該公司以貼貼紙、填問卷等訪問交易方式，誘使消費者簽下超過20萬元的無卡分期消費，消費者依法可以在7日內全額退款，不過許多人不清楚法規，仍然受害。

法制局主任消保官康馨壬表示，市府去年10月修正消費者保護自治條例，去年、今年也兩度開罰，怡豫公司還是頻繁發生消費糾紛，目前計有38件，尤其是今年8月起案件量激增，單月就有6件申訴，8到11月則有15件，都是較高額的消費，市府才祭出手段提醒消費者。

康馨壬指出，38件申訴案中，5件是領有身心障礙手冊的消費者，10件是20歲以下消費者；根據投訴內容，消費者表示他們路過店門口時，業者會在門口稱「幫我貼貼紙、留個資衝業績」，還會附帶贈品，消費者沒想太多就駐足，被請入店內推銷，一待就是半小時甚至1小時。

業者在店內推銷足夠時間，見時機成熟就會要求消費。康馨壬表示，一些比較年輕的消費者較無社會經驗，不好意思拒絕，以無卡分期的方式高額消費，好幾筆20萬4000元的申訴案件都是此類；即使消費者打退堂鼓，業者也會稱「剛剛明明答應了」，以類似強迫推銷的方式誘使消費者同意。

康馨壬強調，這類非本身意願的消費都是「訪問交易」，法院判決已明確表示，訪問交易可以在7日內全額退貨，店家所稱「實體店面不可退貨」是錯誤觀念。另一方面，消費者也要注意，買下後不可以拆封，未拆封就能辦退貨；有些業者會建議消費者當場拆封驗貨，不過法制局認為，只要不是消費者故意破壞商品完整性，都可在7日內退貨。

康馨壬也坦言，申訴案件有部分已經超過7日，消費者若要訴諸法律手段，所需成本甚高，38件申訴案中，近半與業者和解，拿回部分價金，少數願意對簿公堂，至於剩下約一半申訴者，選擇「吞下去」；希望張貼警訊能有效提醒消費者，勿輕易踏入消費陷阱。