戴眼罩「看」電影！《突破：三千米的泳氣》邀請大家感受

《突破：三千米的泳氣》口述影像電影「頻道版」首次公開放映，帶來全新體驗！

這場特殊的電影放映是在2025年11月27日，由酒匯國際董事長林陽晉慷慨贊助，邀請台中惠明盲童育幼院的老師與孩子們共同參與。

不同於以往視障族群需獨自戴耳機的「劇場版」，本次採用「頻道版」設計，讓明眼人戴上多功能眼罩，共同「聽」電影，創造視障者與親友共享的觀影環境。導演安景鴻、春暉電影及人我之間有限公司的趙又慈共同協力，期望藉由「一起觀賞」打破隔閡，促進有效溝通與全感官共融。

放映現場，孩子們隨劇情起伏展現豐富情感反應，令團隊深感欣慰，相信這種體驗形式是正確的選擇。眼罩除了助視障體驗外，還具冷敷、熱敷和舒眠等多種用途，令明眼人回家亦能受益。

《突破：三千米的泳氣》頻道版口述影像電影即日起開放公益包場預約，希望為更多身心障礙朋友帶來鼓舞。部分收益將捐助視障公益團體，共同推動社會關懷。

