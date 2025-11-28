在台移工易被詐騙集團利用 清水警分局長赴工業區向移工宣導

近年許多在台外籍移工因對我國法律制度不夠熟悉，易遭詐騙集團利用，成為人頭帳戶或車手。詐騙集團更趁移工入境不久、或離境前收購銀行帳戶與門號電話，作為犯案工具，台中市清水警分局長鄭鴻文昨天到工業區向移工宣導「防詐、識詐」，強化在台法律觀念，守護移工權益不觸法網。

清水警分局長鄭鴻文昨天到轄區關連工業區華元食品公司，向現場60名越南籍移工宣傳「防詐與自我保護」知識，協助移工在台工作期間增進法律常識、提升識詐能力，避免因不諳法令而誤觸法網。

宣導過程安排越語製作專屬簡報，並邀請越籍通譯以母語同步翻譯，打造「移工聽得懂、學得會、用得到」的沉浸式安全宣導環境。 現場通譯更會在翻譯前，與分局長逐句確認，確保資訊零落差，讓防詐觀念真正落地。

鄭鴻文以淺顯易懂的口語解說「何謂人頭帳戶」及常見詐騙手法，提醒移工切勿輕信「高酬勞、快速賺錢」等誘騙話術，更不要替他人領款或出借提款卡、帳戶、密碼，以免成為詐騙共犯。

他也提醒移工重視帳戶管理安全，如在合約期滿返國前，應主動辦理帳戶結清，避免遭不法分子收購；若名下有車輛，務必完成過戶或停用相關手續，以免衍生後續法律風險。