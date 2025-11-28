快訊

今年經濟成長狂飆！全年GDP上修至7.37%

濱崎步上海演唱會前夕被迫中止 舞台已搭上午才通知

核三最快2027重啟 卓榮泰：若安全無虞「可考慮往這時程規劃」

台中大雅警分局新設六寶派出所 今天所長到任人員進駐

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，所長到任。圖／警方提供
台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，所長到任。圖／警方提供

台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，新所長也到任，派出所位於台中市大雅區中清路五段39號，電話：04-25662202。轄區涵蓋大雅區忠義里、秀山里、六寶里及部分橫山里，共劃分為13個警勤區。

大雅分局今天舉行六寶派出所新任所長布達典禮，由分局長劉明興主持，邀集民意代表、地方士紳、警友及民力幹部等貴賓到場觀禮，新任所長由原任清水分局大楊所巡官兼所長楊國興接任，正式展開新職務。

楊國興所長曾任基層行政警察，長年投入刑事工作領域，復接任多個派出所主管職務，其資、經歷完整，具備紮實的專業與領導能力。大雅分局期許六寶派出所首任所長未來在工作崗位上盡心盡力、勇於任事，積極推動警政工作，守護市民安全。

台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，所長到任。圖／警方提供
台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，所長到任。圖／警方提供

台中市 貴賓

延伸閱讀

麥當勞內用喝杯飲料竟「消化道灼傷」？台中食安處公布稽查結果

國道1號北上台中大雅段嚴重車禍 乘客疑遭拋出命危

婦人遇詐想領出全部存款5警勸阻 她在派出所還想領出錢

大雅雅潭路、昌平路巷內停水5天引民怨 民代促台水今復水

相關新聞

多人受害…台中黑心美容店坑殺學生 貼貼紙、填問卷卻變20萬消費

台中市豐原區美容商店怡豫股份有限公司屢傳消費糾紛，市政府今天開全國之先，到店家門口張貼消費警訊公告。法制局指出，該公司以...

台中和平區自達線幸福巴士今上路 在地鄉親持票證免費搭車

和平區「自達線」幸福巴士今天正式上路營運，台中市長盧秀燕今天在雙崎921紀念公園表示，「只要有一位居民有需要，就值得一班...

台中大雅警分局新設六寶派出所 今天所長到任人員進駐

台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，新所長也到任，派出所位於台中市大雅區中清路五段39號，電話：...

竹北「市東公園」今啟用 理查克萊德門音樂會設外野區

竹北市公所繼昨天福興公園第二期改善工程動土後，縣政六路旁的公十二公園也在歷經半年整建後，於今日正式啟用，為竹北再添一座嶄...

中央地方協力治水 完善台中大雅雨水下水道系統

台中市大雅區中山北路一帶因都市化開發，由永和路側溝往西直接排入十三寮排水通洪能力不足。立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢接獲文...

全國首例！豐原美容店家誘導學生無卡分期20萬元 中市府上門貼警告

台中市豐原區中正路上的美容店怡豫股份有限公司，近來多次遭到消費申訴，市府發現該公司常以貼紙、問卷引導消費者到店內推銷商品...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。