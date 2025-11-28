台中大雅警分局新設六寶派出所 今天所長到任人員進駐

台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，新所長也到任，派出所位於台中市大雅區中清路五段39號，電話：04-25662202。轄區涵蓋大雅區忠義里、秀山里、六寶里及部分橫山里，共劃分為13個警勤區。

大雅分局今天舉行六寶派出所新任所長布達典禮，由分局長劉明興主持，邀集民意代表、地方士紳、警友及民力幹部等貴賓到場觀禮，新任所長由原任清水分局大楊所巡官兼所長楊國興接任，正式展開新職務。