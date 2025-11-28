台中大雅警分局新設六寶派出所 今天所長到任人員進駐
台中市警局大雅分局新設立之六寶派出所，今天正式進駐啟用運作，新所長也到任，派出所位於台中市大雅區中清路五段39號，電話：04-25662202。轄區涵蓋大雅區忠義里、秀山里、六寶里及部分橫山里，共劃分為13個警勤區。
大雅分局今天舉行六寶派出所新任所長布達典禮，由分局長劉明興主持，邀集民意代表、地方士紳、警友及民力幹部等貴賓到場觀禮，新任所長由原任清水分局大楊所巡官兼所長楊國興接任，正式展開新職務。
楊國興所長曾任基層行政警察，長年投入刑事工作領域，復接任多個派出所主管職務，其資、經歷完整，具備紮實的專業與領導能力。大雅分局期許六寶派出所首任所長未來在工作崗位上盡心盡力、勇於任事，積極推動警政工作，守護市民安全。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言