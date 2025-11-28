台中警所貓的報恩 幫滅蛇還捕鼠交換禮物

台中市和平區大棟派出所有3隻野貓常出沒，員警餵食後，貓咪們幫忙解決所內蛇害，1年消滅一半以上的蛇，還會捉來老鼠和員警分享或交換飼料，讓員警哭笑不得，民眾笑稱「貓的報恩」。

台中市和平警分局大棟派出所位處和平山區，四周環境靜謐，走進派出所內，定睛一看發現飲水機上躺了一隻白色貓咪，另頭圍牆邊還有一隻橘貓，另外一隻花貓蜷縮在花盆中。

員警告訴中央社記者，因派出所位處深山，所內常有蛇類來築巢下蛋，小蛇孵化後有時自縫隙鑽出或是沿著樓梯爬下，值班員警常被嚇到，不堪其擾。

員警指著飲水機上的貓咪說，這隻叫「咪咪」，是第一隻來派出所的貓，餵食幾次後，牠的兄弟姐妹們也陸續報到。橘貓叫「小橘」，花貓則叫「奇奇」。員警說，貓咪除了來吃飯，還會幫忙抓蛇，原本每年都有50、60隻的蛇出沒，貓咪開始出手抓蛇後，所內蛇的數量減少一半。

派出所長謝濬紘說，有時一早開門，赫然發現有2、3隻老鼠橫躺在派出所門口，後來發現是貓咪叼來的。員警說，貓有時來「分享」獵物，有時也希望以獵物換取貓飼料，讓他們哭笑不得。

大棟派出所的門口還放有「奉茶」茶壺，壺內的水是警方提供，取自雪山泉水燒開後，放至門口提供給過路旅客、自行車民眾補充水分用。台中市長盧秀燕27日和平專案行程，視察大棟派出所時，特別感謝派出所員警的貼心。