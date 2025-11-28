竹北「市東公園」今啟用 理查克萊德門音樂會設外野區

竹北市公所繼昨天福興公園第二期改善工程動土後，縣政六路旁的公十二公園也在歷經半年整建後，於今日正式啟用，為竹北再添一座嶄新具精品質感的城市綠地，並重新命名為「市東公園」。這次將於11月30日規畫為理查克萊德門音樂會的轉播副場地，屆時民眾可自由席地而坐，享受音樂饗宴。

鄭朝方表示，此次市東公園翻新工程由市公所投入逾1900萬元辦理，全面拆除老舊設施並重新梳理園區動線，打造輪椅與嬰兒車皆可順暢通行的無障礙友善環境。同時將部分破損地坪改為草地，使公園通透感大幅提升。新設草地不僅具有休憩與野餐功能，也兼具生態保育與都市防災效益，展現市公所在永續城市上的用心與巧思。

談及市東公園的景觀特色，鄭朝方指出，西區的新社樹網公園是他上任後首座全面翻新的社區型綠地，其柔和弧形步道線條成功營造舒適、親和氛圍，成為竹北公園步道的美學基調。

此次市東公園同樣延續弧形設計，更進一步以自然景觀為靈感呈現，每個時段皆有不同的交織與柔美迷離。豐富層次讓市民漫步其中時，感受竹北綠地空間的獨特韻味。