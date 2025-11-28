快訊

中央地方協力治水 完善台中大雅雨水下水道系統

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
立委楊瓊瓔及中市議員吳呈賢、吳建德今天會同文雅里里長劉亦銘，到「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。圖／立委楊瓊瓔提供
台中市大雅區中山北路一帶因都市化開發，由永和路側溝往西直接排入十三寮排水通洪能力不足。立委楊瓊瓔及台中市議員吳呈賢接獲文雅里劉亦銘及附近民眾陳情，協助市府向國土署及台電公司爭取近9000萬元辦理雨水下水道改善工程及台電架空線路下地工程經費到位，水利局已完成第一期中山北路151巷到370巷路段共400公尺。

立委楊瓊瓔今天和市議員吳呈賢、吳建德議員再次和文雅里里長劉亦銘至「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。第二期中山北路370巷至494巷路段約260公尺，經現場試挖發現平行永和路之農水署溝渠底部比預期深，與原設計埋管路線相牴觸，評估後中山北路與永和路交叉口段須採倒洪吸工法施作，上游須配合倒洪吸工法抬升高程，目前辦理變更設計中，預計115年6月底前完工。

大雅區文雅里里長劉亦銘指出，大雅區中山北路雨水下水道工程第一期及第二期排水改善工程完工後，將有效改善長期以來中山北路等部分巷弄因地勢低窪、無法及時排除強降雨而易積淹水的問題，也加速中山北路沿線區域雨水逕流導排。目前第一期工程已完工，後續二期工程也希望盡速啟動早日完工，有效消弭淹水風險，保障居民生命財產安全。

吳呈賢表示，中山北路過去未施作雨水下水道，鄰近地區高度開發，住戶人口非常密集，地表逕流增加更造成中山北路及周邊巷道側溝的排水負擔，民眾陳情將雨水下水道延伸至大雅排水，以增加社區排洪能力，里民都很期待這條下水道早日完工。

水利局指出，感謝立委楊瓊瓔協助爭取中央國土署補助本案雨水下水道工程經費補助70％，得以啟動雨水下水道新設工程，此B4幹線雨水下水道系統將在中山北路埋設長約660公尺的雨水下水道管涵，總工程經費約4100萬元，完工後使周邊地表逕流雨水可以經由雨水下水道工程系統排入大雅排水，以解決當地淹水問題，第二期工程預計115年6月底前可全部完工。

楊瓊瓔表示，雨水下水道工程屬於看不見的隱形建設，卻是都市防洪治水的關鍵核心，如同血管之於人體健康，肩負城市排水與防災的重要任務，是打造安全、宜居城市不可或缺的一環。此次改善工程旨在針對地勢低窪、排水不良的區域進行結構性改善，透過主幹管的分流設計，有效提升水流疏導速度與承載能力，大幅降低文雅里積淹水風險。

立委楊瓊瓔及中市議員吳呈賢、吳建德今天會同文雅里里長劉亦銘，到「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。圖／立委楊瓊瓔提供
立委楊瓊瓔及中市議員吳呈賢、吳建德今天會同文雅里里長劉亦銘，到「大雅區中山北路B4幹線雨水下水道新建工程」視察工程進度。圖／立委楊瓊瓔提供

