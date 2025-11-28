全國首例！豐原美容店家誘導學生無卡分期20萬元 中市府上門貼警告

快訊

聯合報／ 記者陳敬丰／台中即時報導
台中市去年修正消費者保護自治條例，創全國之先，對屢犯不改的店家可張貼消費者警訊；今天在怡豫公司貼出第一張警訊。圖／台中市法制局提供
台中市豐原區中正路上的美容店怡豫股份有限公司，近來多次遭到消費申訴，市府發現該公司常以貼紙、問卷引導消費者到店內推銷商品，更曾誘使20歲以下學生無卡分期消費逾20萬元。法制局今天特別上門張貼「消費警訊」公告，也是中市首創此機制後的第一個案例。

台中市政府消保官吳冠民表示，怡豫公司常常用貼貼紙、填問卷等方式，引導消費者到店內推銷商品，這類行銷方式屬於訪問交易，依法消費者可以在7天內無條件解除，但店家從未告知，衛生局去年11月、今年6月兩度裁罰，法院也曾判決該公司應退還價金。

吳冠民指出，市府裁罰後，怡豫公司仍屢犯不改，2024年10月以來，市府接獲民眾申訴該公司的案件共38案，有5案是領有身心障礙手冊的消費者，20歲以下的消費者則有10件，其中甚至有該公司指導學生謊騙家長，取得融資公司無卡分期，消費金額20萬4000元的狀況。

法制局指出，怡豫公司有這類高金額、高爭議的消費申訴案件，主要是因為其與第一國際資融股份有限公司合作，讓業者可以透過無卡分期獲得大額消費金額，並向消費者推銷遠超自身財力的消費；市府呼籲第一國際公司，應慎選合作廠商，並落實無卡分期申請者的財力審核。

法制局表示，台中市政府2024年10月7日修正公布消費者保護自治條例，創全國之先規定企業經營者若違規且未限期改善，市府得以到營業處所張貼消費警訊，公告30天；市府今天到怡豫公司營業處張貼消費警訊，是新法上路後首例，該公司必須張貼到今年12月27日。

中市府張貼於怡豫公司營業處所的消費警訊公告。圖／台中市法制局提供
消費者 無卡分期 台中市

