快訊

「同名同姓被冤枉！」雲林男被杜拜警帶走扣5天今釋放 親自視訊還原經過

遭網友爆料算命不專業「13分鐘收費5800」 詹惟中：我若不準一律退費

太強！Meta推「WorldGen」VR技術 普通人可以1鍵生成3D世界

聽新聞
0:00 / 0:00

哥吉拉？彰化市民拾獲1隻草原巨蜥 如無人認領將開放認養

聯合報／ 記者劉明岩／彰化即時報導
彰化市有民眾拾獲一隻長約1公尺的草原巨蜥，送往彰化縣動物防防疫所處理，如果無人認領，訂12月2日上午10點開放領養。圖／彰化動防所提供
彰化市有民眾拾獲一隻長約1公尺的草原巨蜥，送往彰化縣動物防防疫所處理，如果無人認領，訂12月2日上午10點開放領養。圖／彰化動防所提供

彰化市有民眾拾獲一隻長約1公尺的草原巨蜥，送往彰化縣動物防防疫所處理，如果無人認領，訂12月2日上午10點開放領養。

動防所表示，草原巨蜥又稱平原巨蜥，為巨蜥科(Varanidae)巨蜥屬(Varanus)物種，原產於非洲西部及非洲中部，體長約80到120公分，被供做寵物飼養，屬於肉食性，目前市價1千多元，仍有一些爬蟲類玩家飼養，雖然性情溫馴，民眾餵養時，仍要小心別被咬到。

動防所表示，草原巨蜥小時很可愛，但長大卻有人覺得很可怕，因而遭到棄養，或者不小心逸出，雖然不像綠鬣蜥體型大，繁衍能力強，但為避免影響生態環境，民眾仍須留意。

動防所呼籲飼主前往動防所認領，否則12月2日上午10點開放民眾領養。

綠鬣蜥

延伸閱讀

彰化縣長民進黨內初選揭曉後謝衣鳯作決定？藍營雙龍有共識

一年一度彰化社造博覽會摸彩好禮多 8社區輕旅行搭配登場

彰化彰南路行人庇護島連11撞 專家：狹長路口較難估路徑

彰化彰南路新設24個行人庇護島卻事故不斷 公路局計畫改造

相關新聞

哥吉拉？彰化市民拾獲1隻草原巨蜥 如無人認領將開放認養

彰化市有民眾拾獲一隻長約1公尺的草原巨蜥，送往彰化縣動物防防疫所處理，如果無人認領，訂12月2日上午10點開放領養。

影／台中物調劵100換200 豐原清晨5點有人排隊...稱划算

台中市今年第二波物調券活動今天開始，100元現金換200元券，每人限換2張，豐原區西安里活動中心前今天早上9點開始換，5...

彰市彰南路庇護島頻撞車 擬設導引線

彰化市彰南路因車道不對齊，直行車常跨越車道未打方向燈，去年檢舉案達540件，公路局今年4月陸續施作、啟用24處行人庇護島...

台中商圈設徒步區 有法可管了

台中市政府推出商店街徒步區畫設辦法，規定商店街區若要設置徒步區，須由管委會徵得過半數徒步區兩側所有權人及公司行號同意，以...

台中設徒步區 挑戰消費習慣

台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，卻無法源依據，經發局推商店街徒步區畫設辦法，不過商圈正反意見都有，一中商圈...

專家：庇護島若設計不良 危險增

行人庇護島被認為是保護行人的解方之一，各地設置成趨勢，但實際設置後，汽車自撞事故頻傳，有專家認為，國內部分特殊巷口在設計...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。