哥吉拉？彰化市民拾獲1隻草原巨蜥 如無人認領將開放認養

彰化市有民眾拾獲一隻長約1公尺的草原巨蜥，送往彰化縣動物防防疫所處理，如果無人認領，訂12月2日上午10點開放領養。

動防所表示，草原巨蜥又稱平原巨蜥，為巨蜥科(Varanidae)巨蜥屬(Varanus)物種，原產於非洲西部及非洲中部，體長約80到120公分，被供做寵物飼養，屬於肉食性，目前市價1千多元，仍有一些爬蟲類玩家飼養，雖然性情溫馴，民眾餵養時，仍要小心別被咬到。

動防所表示，草原巨蜥小時很可愛，但長大卻有人覺得很可怕，因而遭到棄養，或者不小心逸出，雖然不像綠鬣蜥體型大，繁衍能力強，但為避免影響生態環境，民眾仍須留意。

動防所呼籲飼主前往動防所認領，否則12月2日上午10點開放民眾領養。