台中設徒步區 挑戰消費習慣

台中23個商店街區中，部分商店街有徒步區之實，卻無法源依據，經發局推商店街徒步區畫設辦法，不過商圈正反意見都有，一中商圈曾欲試辦，因改變消費習慣，住戶反對；精明一街則已有既存徒步區，樂觀其成。

「精明一街」整條街大約百公尺，徒步區兩旁有服飾店與異國風味餐館等，假日經常舉辦各式活動，精明一街管委會總幹事陳俞竹表示，精明一街本就規畫徒步區，有「小香榭大道」美稱，民眾來此購物、散步愜意，若機車進入會混亂，消費者有安全疑慮，多數店家不支持。

一中街位於台中市北區，鄰近台中一中、台中科技大學、台灣體育運動大學等校，還有各式小吃、商店林立，學子、遊客齊聚，但因未畫設徒步區，常有汽機車闖入，與人爭道。

一中街商店管委會主委陳信志表示，一中街店家、套房多，若設置徒步區，消費者無法騎機車購物，會降低消費意願，影響房東穩定收租，大樓居民也無法進入停車，多數住戶持反對意見。

有住戶表示，希望機車可以停在自家門口，若改徒步區相當不便，停車成一大問題。

商圈店家說，設置徒步區挑戰台中人的消費習慣，也徒增店家進貨困擾，影響甚大，要有完善的停車與配套措施才可施行。

台中市繼光商店街行人徒步區管委會、逢甲商店街管委會主委王朝藝則贊成，繼光街過去是徒步區，因無法源未落實，逢甲徒步區也曾在假日試辦行人徒步區，後來取消，商圈應比照百貨公司，有徒步區讓消費者安全購物。